Tudo que sabemos sobre a estreia da 6ª temporada do ‘No Limite’

Ana Clara e Fernando Fernandes apresentam a nova temporada do reality show "No Limite" (Fabio Rocha/Divulgação/Globo)

Com os 24 participantes revelados, a 6ª temporada do “No Limite” está prestes a começar nesta terça-feira (03), após a novela “Pantanal”. Mas, além dos novos anônimos e do novo apresentador, Fernando Fernandes, o reality show de sobrevivência quer surpreender o público e levar muito mais aventura para as equipes.

Para chegar ao prêmio de R$ 500 mil, os aventureiros terão que esquecer o destino paradisíaco e enfrentar diversas provas radicais para sobreviver a cada semana. Em uma praia deserta, os anônimos serão divididos em duas tribos, Sol e Lua, que vão competir entre elas. Em cada acampamento, eles terão apenas o básico para sobreviver e para um desempenho melhor será preciso se entender como equipe.

Ana Clara e Fernando Fernandes estão no "No Limite 6", da Globo (Fabio Rocha/Divulgação/Globo)

No comando do “No Limite 6″, Fernando Fernandes afirma que ele representa viver o programa da Globo: “Eu sou o próprio No Limite, é o meu estilo de vida. Sempre assisti e me imaginava participando, agora, ser o apresentador é a realização de um sonho. Quero extrair o máximo de cada um dos competidores para que eles consigam superar seus próprios limites”.

A nova temporada do programa foi gravada na Praia Dura, que fica em Ubatuba, litoral de São Paulo, e como no ano passado, a cada prova conquistada os 24 participantes conquistam algumas regalias, já a equipe que não for muito bem terá que encarar o Portal de Eliminação, onde todos votam e um deles deixa a competição.

Depois de uma temporada com ex-BBBs, o “No Limite 6″ volta aos primórdios, quando apenas desconhecidos se enfrentavam. Buscando mais diversidade, a direção do reality show buscou perfis distintos nas cinco regiões do Brasil.

Fernando Fernandes assume o "No Limite 6" (Fabio Rocha/Divulgação/Globo)

“O ‘No Limite’ é um programa diferenciado, as pessoas precisam ter ‘fogo nos olhos e faca nos dentes’. Estamos felizes com o elenco que reunimos, com gente de diferentes idades, corpos, de todo o país e, o principal, ninguém fazendo corpo mole. Todo mundo quer vencer”, afirma Angelica Campos, diretora geral do programa.

Em 2022, o “No Limite” será exibido às terças e quintas, após “Pantanal”, e aos domingos, após o “Fantástico”.

