Sessão da Tarde: Cinco curiosidades sobre ‘Os Pinguins de Madagascar’

Os carismáticos pinguins da franquia “Madagascar” conquistaram tanta gente que acabaram ganhando um filme só para eles. Na animação, Capitão, Kowalski, Rico e Soldado competem com uma organização chamada Vento Norte, para combater um vilão que quer raptar pinguins em todo o mundo.

O longa foi o escolhido pela TV Globo para a “Sessão da Tarde” desta segunda-feira (2), a partir das 15h30. Confira cinco curiosidades do IMDb sobre os bastidores de “Os Pinguins de Madagascar”.

Estrelas de Hollywood

As ordens de Dave aos polvos incluem sempre o nome de uma celebridade de Hollywood. “Charlize, eles estão no raio!” ou “Elijah, você poderia por favor levá-los embora?” referem-se a estrelas como Charlize Theron (”Mad Max”) e Elijah Wood (”O Senhor do Anéis”). Outos atores que são referenciados são Drew Barrymore, Anthony Michael Hall, Nicolas Cage, Hugh Jackman, Helen Hunt, William Hurt e Parker Posey.

Ator não sabe falar a palavra ‘pinguim’

“Os Pinguins de Madagascar” foi o primeiro filme em que o ator Benedict Cumberbatch emprestou sua voz para um personagem animado. Ele dubla um lobo que tem sotaque britânico e, apesar de ser um personagem importante, ele não conseguia pronuncia a palavra “pinguim”. Todas as vez em que ele precisa dizer, Cumberbatch parece falar “peng wing” - que em tradução livre significaria “asa de pinguim”.

Pinguins Vingadores

Lá pela metade do filme, os protagonistas fazem uma pose de super-heróis, enquanto a câmera faz uma volta completa ao redor deles. Essa é uma homenagem dos animadores ao filme “Os Vingadores” (2012), quando a equipe formada por Homem de Ferro, Thor, Hulk, Capitão América, Viúva Negra e Gavião Arqueiro se reúnem pela primeira vez em Nova York.

Multiverso dos pinguins

Uma ovelha que aparece no filme (aquela que a Vento Norte estava mantendo como refém) é a mesma da franquia “Como Treinar Seu Dragão”. Ambas animações são produzidas pela DreamWorks. Outro estúdio famoso por manter easter eggs de diferentes filmes é a Pixar.

Autorreferências

Um momento em que “Os Pinguins de Madagascar” faz uma referência ao universo criado na franquia “Madagascar” é quando Kowalski diz “não, eu ainda não consigo ler”. É uma continuação de uma situação similar ao que acontece no filme de 2005, quando ele diz “desculpe capitão, não consigo ler”, para não informar que o navio está partindo rumo à África.

