‘Pantanal’: Web comemora encontro de Cristiana Oliveira e Alanis Guillen

Cristiana Oliveira, Luciano Huck e Alanis Guillen no "Domingão com Huck" (PAULO BELOTE/Divulgação/Globo)

O encontro de milhões de Cristiana Oliveira e Alanis Guillen, as duas protagonistas da novela “Pantanal” (TV Manchete/Globo), movimentou o “Domingão com Huck”, no último domingo (01), e a web, que celebrou as atrizes lado a lado.

Em versões diferentes, Cristiana e Alanis vivem a personagem Juma Marruá, que é conhecida por se transformar em onça e evita a convivência com outros humanos, mas tudo muda quando conhece Jove, por quem fica apaixonada. A veterana viveu a personagem em 1990, já a ex-Malhação está no remake da Globo.

“É um prazer estar aqui com essa menina brilhante. A gente já se conheceu antes de a novela começar. Ela tem a Juma que é dela, com o corpo, a voz e a alma dela. Ela entendeu o Pantanal muito bem. Que honra”, declarou Cristiana, que conversou com Alanis Guillen durante a preparação de elenco do remake de Bruno Luperi.

Em versões diferentes, Alanis Guillen e Cristiana Oliveira, vivem a mesma personagem em "Pantanal" (PAULO BELOTE/Divulgação/Globo)

Além de falar sobre a personagem da de “Pantanal”, elas participaram do quadro “Dança dos Famosos”, ao lado de Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha. No júri, elas deram notas para sas performances de Douglas Souza, Gil do Vigor, Tierry, Vitão, Xande de Pilares e Sérgio Menezes, o time masculino, que se apresentaram ao som de hits do rock.

CONFIRA ALGUMAS REAÇÕES

Sempre me emociono vendo as Jumas juntas 🥺🥺 — Giovanna 🇪🇪🇮🇹 (@GioGabbana) May 1, 2022

Uma onça mais linda que a outra: Cristiana Oliveira e Alanis Guillen as Jumas juntas no Domingão do Huck pic.twitter.com/1sPO9StfQy — Paula Moretti (@PaulaMoretii) May 1, 2022

Além delas, Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André, os finalistas do “BBB 22″, também marcaram presença no programa de Luciano Huck. Eles participaram do quadro “O Domingão tá Vendo”, que recebeu ainda Ana Clara e Rafa Kalimann, do “Rede BBB”.

Arthur Aguiar, campeão do “BBB 22″, também se apresentou com o cantor Matheus Fernandes, dono do hit “Baby, me Atende” para cantar a música “Fora da Casinha”.

O remake da novela “Pantanal” é uma obra desenvolvida por Bruno Luperi e inspirada no texto original escrito por Benedito Ruy Barbosa, em 1990.

