Jojo Todynho e Lucas Souza chocam fãs ao protagonizarem cenas de ciúmes

Jojo Todynho e Lucas Souza tiveram um fim de semana cheio de ciúmes por questões diferentes, mas tudo acabou sendo compartilhado nas redes sociais da famosa, que semana que vem estará na “Dança dos Famosos”.

Na sexta-feira (29), a funkeira soltou o verbo em cima do marido durante uma viagem. Ao sair do quarto do hotel, Jojo percebeu que Lucas estava sem a aliança e acabou perdendo a linha e contou aos seguidores.

“Bom dia, vou tomar café. Lucas desceu, tirou a aliança para tomar banho e não botou. Eu estou levando, ele vai ver o que vou fazer com ele lá no café! Agora ele vai passar mal comigo. Não tinha ninguém para perturbar, agora tem!”, disparou a contratada da Globo.

Na sequência de stories, a famosa aparece encontrando Lucas Souza tomando café e coloca o militar na parede: “Bom dia! Deixa eu te fazer uma pergunta, tá sozinho? Você é solteiro? Pensei!”, disse ao entregar a joia. Depois, ele responde: “Esqueci a bandoleira”, respondeu ele. “Tá sem bandoleira!”, brincou a cantora de volta.

Lucas Souza e Jojo Todynho prontos para uma festa em um hotel de luxo no Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram)

Depois do climão, Lucas afirma que desceu mais cedo para pegar café da manhã para os dois e Jojo fica mais aliviada: “Aí que delícia”, respondeu ela. “Dica do dia, mande em seu marido sem que ele perceba que está sendo mandado. Amor, pega água pra mim?”.

Mas, não acabou por aí. Depois deste dia, foi a vez do militar Lucas Souza mostrar que também tem ciúmes de Jojo Todynho. Em um vídeo postado pela famosa, o marido afirma que não gostaria que ela assistisse o filme “365 Dias”, estrelado pelo ator italiano Michele Morrone.

“Eu quero assistir o filme 365 Dias e ele não quer deixar”, disse Jojo, sendo rebatida pelo marido. “Você assistiu o primeiro, e lançou o segundo, mas não quero que você assista. Entendedores entenderão”, disse Lucas.

A cantora, então, tentou argumentar: “Meu amor, mas eu só tenho olhos para você”. Lucas, então, rebateu: “Mas aquele homem contesta qualquer um. Contesta qualquer um”. Jojo frisou que assistiria sozinha, então. “Vamos assistir juntos, então”, disse ele, voltando atrás.

