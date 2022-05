Fãs flagram membro da equipe que aparece em cena de ‘Cavaleiro da Lua’

‘Cavaleiro da Lua’, a última série da Marvel para a Disney Plus continua divulgando episódios semanais na plataforma. Estrelada por Oscar Isaac que interpreta Marc Spector, um super-herói que tem transtorno dissociativo de identidade, sendo uma delas é o Cavaleiro da Lua, um ex-soldado que recebe super-poderes de um Deus da Lua egípcio.

Logo após a estreia do episódio 4 do ‘Cavaleiro da Lua’ um dos fãs mais inspirados notou que algo não se encaixava no enredo. Na cena, enquanto Steven Grant (Oscar Isaac) e Layla El-Faouly (Mat Calamawy) deveriam estar sozinhos tentando encontrar uma nova pista para o túmulo de Ammit, a calça e o tênis de um membro da equipe podem ser vistos no canto inferior da tela.

Isso já havia acontecido antes em ‘The Mandalorian’ com um cara de jeans aparecendo e em ‘Game of Thrones’ com a presença de uma xícara de café sem explicação. “Cavaleiro da Lua episódio 4 18:23 Membro da produção avistado. Parte inferior direita da tela dos estúdios Marvel”, postou o fã no Reddit.

É claro que a presença desse membro da equipe de produção não afeta o desenvolvimento de ‘Cavaleiro da Lua’ e é provável que, como aconteceu com o cara de jeans na segunda temporada de ‘The Mandalorian’, o Disney Plus acabe corrigindo esse erro digitalmente.

O impressionante sobre esse erro é que já aconteceu algo semelhante na série, quando um cinegrafista pôde ser visto no terceiro episódio da série.

Além de Isaac, o ator Ethan Hawke também atua como o principal vilão, Arthur Harrow, juntamente com um elenco que inclui May Calamawy, F. Murray Abraham, Gaspard Ulliel e Fernanda Andrade.

Todos juntos em episódios bem mais longos que contam a complexa história do super-herói, que carrega mais de 40 anos de experiência nos quadrinhos.