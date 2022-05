Equipe de ‘Pantanal’ viaja para gravar as últimas cenas no Mato Grosso do Sul

As gravações do remake da novela “Pantanal” estão chegando ao fim. Pelo menos, as filmagens externas, que acontecem nas fazendas do Mato Grosso do Sul. Nesta semana, a equipe da trama viaja para gravar as últimas cenas previstas no roteiro de Bruno Luperi.

Semanalmente, a equipe produz cerca de 300 minutos semanais da história, que foi exibida originalmente em 1990. Segundo a produtora Andrea Kelly, fora dos estúdios da Globo, a técnica da novela precisa lidar com um elenco diferente: “Nessa novela, nossa figuração é boi, cavalo. A quantidade de pasto que eu tenho por sequência é um absurdo”.

Ela ainda lembra que gravar uma novela como “Pantanal”, que foge do eixo Rio-São Paulo e de qualquer outra grande cidade, traz desafios para a produção, que enfrentou muitos perrengues na primeira sequência e deve encarar novos nesta reta final de gravações longe do Projac.

Em "Pantanal", Renato Góes e Bruna Linzmeyer gravaram nas fazendas do Mato Grosso do Sul (Divulgação/Globo)

“Nós entendemos que precisamos estar ali dentro da natureza. Então, o médico que a gente levou na primeira viagem estamos levando novamente. O calor, os mosquitos, o frio e a chuva são coisas indomáveis, maiores que a gente. Na minha opinião, é jogo de cintura e se adaptar ao local, o que é muito difícil, então, no máximo que a gente pode, estamos tentando retornar com as mesmas pessoas que se adaptaram, aprenderam a lidar com aquilo e gostaram”, explicou Andrea, ao GShow.

As filmagens externas do remake de “Pantanal” começaram no sábado (30), quando uma parte da equipe viajou ao Mato Grosso do Sul. Na segunda-feira (09), o time de filmagem viaja para o destino, onde devem trabalhar entre os dias 12 de maio e 18 de junho.

LEIA TAMBÉM: Globo confirma ‘A Favorita’ no ‘Vale a Pena Ver de Novo’ e fãs celebram; confira

Rogério Gomes com Renato Góes e Irandhir Santos, nos bastidores do remake da novela "Pantanal" (Divulgação/Globo)

“Estamos esperançosos de uma produtividade maior em relação à primeira. Tanto direção quanto elenco e produção, as pessoas que estão no comando não vão ter novidades, porque já sabem que é um lugar de perrengue máximo”, contou a produtora da Globo.

Andrea Kelly afirma ainda outra dificuldade de gravar a novela “Pantanal” fora da Globo. Segundo ela, ao filmar na natureza é preciso saber a quantidade certa de quantos capítulos serão filmados: “Para gravar no Pantanal eu tenho que saber quantos capítulos eu vou ter de frente para a novela não sair do ar quando retornarmos. Em cima disso, fazemos roteiro e vemos todas as cenas que temos condições de adaptar com a direção artística”.

LEIA TAMBÉM: A verdade por trás do relacionamento de Irma e Gustavo aparece em ‘Pantanal’