Entenda por que a série de Meghan Markle para a Netflix foi cancelada

‘Pearl, a série animada de Meghan Markle para a Netflix acaba de ser cancelada. A série estava em fase de desenvolvimento, mas a Netflix cancelou a trama que contaria as aventuras de uma menina de 12 anos que encontra inscrições de várias mulheres influentes da história.

Segundo informações do site especializado em entretenimento Deadline, a série foi cortada depois que o streamer anunciou uma queda no número de assinantes, com duas outras séries animadas infantis também lançadas na semana passada.

‘Pearl’ era um dos projetos da Fundação Archerwell, criada por Meghan e Harry em 2020, com a Netflix. Apesar do corte, a série documental do príncipe Harry para o streaming, ‘Heart of Invictus’, que conta a história de atletas para os Jogos Invictus, está mantida.

As primeiras notícias que tivemos sobre ‘Pearl’ foi em julho de 2021, quando foi lançado um comunicado oficial sobre a trama. “Um conto emocionante que tece fantasia e história, ‘Pearl’ foca em uma jovem que aprende a identificar sua própria força quando embarca em uma aventura heróica e encontra mulheres importantes da história ao longo do caminho”, acrescentou Megan Casey, diretora de Netflix Animação original.

“Estamos entusiasmados em desenvolver esta série animada com nossos parceiros da Archewell Productions e Story Syndicate”, concluiu Casey.

Meghan Markle também lançou um comunicado na época afirmando: “Como muitas meninas de sua idade, nossa heroína Pearl está em uma jornada de autodescoberta enquanto tenta superar os desafios diários da vida”.

“Estou emocionado que a Archewell Productions, em parceria com a plataforma poderosa da Netflix, e esses produtores incríveis, juntos, tragam a você esta nova série animada, que celebra mulheres extraordinárias ao longo da história. David Furnish e eu estávamos ansiosos para trazer esta série especial à luz, e estou muito feliz por podermos anunciá-lo hoje”, , disse Meghan em comunicado em julho de 2021.

Junto com Meghan, estavam produzindo a série David Furnish, Carolyn Soper e os cineastas vencedores do Emmy Liz Garbus e Dan Cogan. Amanda Rynda atuará como showrunner e produtora executiva.

David Furnish, um dos cineastas que vai produzir a série com Meghan, é marido de Elton John. Ele é casado com o cantor e compositor desde 2004. Meghan e o Príncipe Harry têm um relacionamento de anos com John e Furnish, que remonta à amizade do ícone da música com a mãe de Harry, a Princesa Diana.