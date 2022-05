Ana Maria Braga anuncia nome de ‘papagaio’ filho do Louro José: ‘Aprendendo a te amar’

O nome do “papagaio” filho do Louro José foi revelado na manhã desta segunda-feira (2), no “Mais Você”, da Globo. Ana Maria Braga revelou que o resultado de uma votação feita com o público elegeu o nome Lourito.

Apesar da escolha, a apresentadora disse que prefere chamar o novo companheiro de programa de “Louro Mané” e entregou para ele um crachá duplo. “Também já estou aprendendo a te amar”, disse ela.

O público votou por mais de um mês para escolher o nome do papagaio. Eles podiam escolher entre Louro Mané, Louro Jr. e Lourito, sendo que o último foi o escolhido.

Até agora, o papagaio vinha sendo chamado de Lourinho.

Chegada do novo integrante

O papagaio apareceu nos estúdios da Globo, em São Paulo, no último dia 5 de abril. Na ocasião, Ana Maria se emocionou ao ver o boneco, que é semelhante ao usado pelo ator Tom Veiga, que interpretava o Louro José. Ele morreu em novembro de 2020, aos 47 anos.

Assim que chegou, Lourinho disse ser neto da apresentadora, que exigiu um teste de DNA.

O exame foi feito e, no último dia 14, teve seu resultado revelado. De fato, ele comprovou que o Lourinho é mesmo filho do saudoso Louro José.

Dois testes, na verdade, foram realizados, já que um segundo “papagaio”, apelidado de Louro Mano, apareceu na portaria da Globo dizendo também ser filho do fantoche original.

A revelação foi cercada de suspense, com direto à trilha sonora e tudo. Lourinho ficou radiante com a constatação, enquanto o outro mascote, nem tanto. Apesar da decepção, Louro Mano parabenizou o verdadeiro herdeiro. “Te desejo sorte. Você vai representar um cara que trouxe alegria para o País inteiro”, disse.

Lourinho, por sua vez, disse que se afeiçoou ao papagaio e que deseja vê-lo de novo. “Você virou meu irmãozinho”, afirmou.