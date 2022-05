A verdade sobre a presença da Capitã Carter em ‘Doutor Estranho 2′

‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ é, sem dúvida, uma escolha curiosa para a estreia em live-action da Capitã Carter depois que ela foi apresentada na série ‘E se…?’ em 2021. Interpretada pela atriz Hayley Atwell, a personagem foi confirmada no filme como parte dos Illuminati do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe).

Embora ela não estivesse no primeiro trailer, seu escudo está presente em um pôster de ‘Doutor Estranho 2′ e ela apareceu brevemente em um dos teasers do filme para a TV. O que sabemos é que seu papel no filme permaneceu em segredo por um bom tempo.

A presença de Carter em ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ também nos leva à questão de como exatamente a série ‘E se…?’ se encaixa na linha do tempo da Marvel.

Bem, desde o início foi dito que ‘E se...?’ era vital para uma abrangente história e o futuro do MCU, embora considerando que é uma série animada, havia algumas dúvidas sobre seu significado. As imagens divulgadas de ‘Doutor Estranho 2′ sugerem que ‘E se…?’ era bem maior do que se pensava inicialmente.

Tudo indica que a história contada em ‘Doutor Estranho 2′ tem fortes laços com os eventos e personagens da primeira temporada de ‘E se…?’, o que levando em consideração a importância do conceito do multiverso para a história, isso realmente faz muito sentido.

Mas, qual a verdade sobre o papel de Capitã Carter no filme? Embora possa ter parecido que o papel da Capitã Carter em ‘E se…?’ a tenha colocado como uma potencial aliada de Strange, Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e America Chavez (Xochitl Gomez), isso não está claramente apresentado no teaser.

No teaser do filme, a Capitã Carter aparece contra a Feiticeira Escarlate, enquanto ataca os Illuminati.

Parece que junto com a Capitã Marvel (Maria Rambeau) do multiverso, Mordo (Chiwetel Ejiofor) e o Professor Xavier (Patrick Stewart), ela fará parte da equipe criada para proteger o multiverso do tipo de caos que Doutor Estranho criou em ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’.