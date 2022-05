A verdade por trás do relacionamento de Irma e Gustavo aparece em ‘Pantanal’

Irna (Camila Morgado) e Gustavo (Caco Ciocler) se beijam no remake da novela "Pantanal" (Reprodução)

Desde a primeira fase de “Pantanal”, a relação entre Madeleine (Karine Teles), Gustavo (Caco Ciocler) e Irma (Camila Morgado) é um pouco estranha e, após 20 anos, o trio segue unido, mas entre tapas e beijos e nas cenas dos próximos capítulos uma revelação pode chocar a mansão Novaes.

Tudo acontece a partir do vídeo de Madeleine em redes sociais. A socialite está cada vez mais próxima de Nayara (Victoria Rossetti), ex-namorada de Jove (Jesuíta Barbosa) e influenciadora digital em início de carreira, que vai acabar levando a ex-esposa de José Leôncio (Marcos Palmeira) para o uso intenso dos aplicativos.

Quem percebe a mudança de comportamento é Gustavo, que comenta: “Tem vezes que ela nem come. Afunda a cara nesse celular e, quando levanta, passou o dia inteiro”. Neste momento, ele está conversando com Irma, que também se mostra preocupada: “Isso está virando uma obsessão”.

Madeleine (Karine Teles) e Gustavo (Caco Ciocler) vivem par romantico na segunda fase de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Próximos desde o início da novela da Globo, eles seguem conversando e Gustavo alerta: “A verdade é que as redes sociais são o cigarro do nosso tempo. Um vício. E nós só iremos entender todos seus efeitos nocivos daqui há muitos e muitos anos”. Já a tia de Jove fala em medo: “Eu temo pela minha irmã e por todos aqueles que ela tem arrastado junto dela”.

Com o decorrer do papo, eles voltam a falar sobre o relacionamento de Jove e Madeleine, que na segunda fase de “Pantanal” enfrenta muitos problemas. Gustavo acaba se culpando e Irma garante que ele não tem culpa nenhuma e que só pensou em ajudar sua irmã.

“Mas eu me sinto responsável, sabe?! Se eu não tivesse ido até aquela fazenda, os cinco minutos dela teriam passado, ela teria ficado lá, com o marido dela, e vida que segue”, rebate ele com sentimento de culpa.

Mesmo sabendo que Madeleine e Gustavo estão juntos, Irma não consegue resistir e acaba beijando o cunhado, mas se afasta rapidamente. Na cena, eles não percebem que Nayara (Victoria Rossetti) acaba vendo tudo de perto.

Em Pantanal, Irma (Camila Morgado) fala com a irmã, Madeleine (Karine Teles) por vídeo, enquanto Jove (Jesuíta Barbosa) salta de wingsuit (Divulgação/Globo)

Irma pedirá desculpa, mas Gustavo se pune pelo beijo: “Você não precisa se desculpar. Eu que me deixei levar. Pela nossa conversa, não sei... Aquilo me fez enxergar o óbvio. Eu e você, Irma”.

“Eu só percebi agora que você não vai preencher o vazio da minha vida. Me desculpe se eu te trouxe às conclusões erradas. Me desculpe mesmo. Eu vou embora”, finaliza Irma.

Mas, antes de deixar o prédio, Nayara coloca a tia de Jove na parede e fala: “Eu vi você e o Gus”, deixando Irma incomodada com a intromissão da garota em sua vida. Por fim, ela dirá à jovem: “Eu não sei o que você viu, ou acha que tenha visto, mas isso não diz respeito a você”.

Victoria Rossetti seráa uma caçadora da fama no remake de "Pantanal" (Reprodução)

“Mas diz respeito a minha sogra!”, ainda tenta argumentar Nayara, mesmo sabendo que mente para si mesma.

Irma não perdoa: “eu tenho pena de você, porque você acredita tanto nessa fantasia que não se deu conta do quanto está sendo usada pela minha irmã. Eu espero que você desperte dessa ilusão a tempo de ir viver a sua vida, Nayara. Ou você vai acabar arrependida, tendo que correr atrás do tempo perdido... Como eu”.

