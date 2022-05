Temperatura Máxima: Você notou? ‘Procurando Dory’ tem diversos personagens com deficiência

Ao assistir “Procurando Nemo”, boa parte dos espectadores terminaram o filme encantados por Dory, a “peixinha” confusa que acompanha Marlin na busca pelo filho. Anos depois, a Pixar entregou uma sequência focada na personagem.

“Procurando Dory” foi o filme escolhido pela TV Globo para dar o tom do fim de semana, na “Temperatura Máxima” - faixa de filmes da emissora.

Desta vez, a história começa um ano após Dory ajudar Marlin a reencontrar seu filho Nemo. Em um dia comum, ela finalmente relembra de sua amada família e decide fazer de tudo para reencontrá-la. No caminho de casa, Dory encontra amigos do passado, mas também vive situações perigosas nas mãos dos humanos.

Dory tem perda de memória recente - como ela mesma apregoa o filme todo - mas não é a única personagem “portadora” de alguma deficiência da animação.

Destiny, por exemplo, é uma tubarão-baleia que tem miopia. Nemo, protagonista do filme anterior, tem uma barbatana bem menor que as outras. Becky, um mergulhão, também tem problema de memória, sendo um pouco mais lento. Bailey tem um volume maior que o normal para uma beluga na cabeça, segundo o IMDb.

Um deles, inclusive, merece destaque: Hank. O polvo do filme tem apenas sete tentáculos - o normal no reino animal são polvos de oito tentáculos. Contudo, o motivo para Hank ter um a menos é por razões práticas do filme.

Os animadores perceberam que não caberiam os oito tentáculos em seu corpo, por isso optaram por “retirar” um deles. Na história, Hank diz ter perdido um dos braços.

Estranhamente, todos os braços são igualmente espaçados e contam com uma teia ao redor. Ou seja, faltou deixar um “toco” onde estaria o braço perdido. E mesmo assim, polvos são conhecidos por seu poder de regeneração, o que faz pensar que o caso de Hank tenha sido extremamente grave.

