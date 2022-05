Onde assistir ‘Gaslit’, série com Julia Roberts sobre o escândalo de Watergate

‘Gaslit’ estreou nesta semana e promete ser uma dessas “séries-sucesso” que receberá indicações ao Oscar 2023. A trama gira em torno de Martha Mitchell, interpretada por Julia Roberts, a esposa do promotor e melhor amigo do presidente Richard Nixon, John Mitchell.

Roberts dá vida a uma mulher determinada do Arkansas, conhecida por dizer exatamente o que está em sua mente. Apesar de fazer parte de um casamento republicano, Martha foi a primeira pessoa a falar publicamente sobre o envolvimento de Nixon em Watergate, colocando seu marido em um lugar difícil.

O escândalo de Watergate é um dos episódios mais emblemáticos da história da política dos Estados Unidos e os eventos que surgiram desse tumulto político mudaram muitas coisas na história do país.

Toda a história começou com a prisão de cinco pessoas que tentaram invadir a sede do Partido Democrata em Washington. Esse evento desencadeou uma investigação sem precedentes, revelando até que ponto a Casa Branca espionava jornalistas e rivais políticos. Todos sabemos o fim, terminou com a saída do presidente Richard Nixon.

‘Gaslit’ está disponível no Brasil pela StarZPlay.

Em ‘Gaslit’ os personagens-chave que foram esquecidos pela história são colocados no centro dos holofotes e os responsáveis que ajudaram a cometer crimes são nomeados novamente. A primeira temporada da série é baseada no podcast criado por Robbie Pickering, chamado ‘Slow Burn’.

A série é uma das estreias mais esperadas de 2022 porque interpreta Martha Mitchell. O ator Sean Penn interpreta o promotor John Mitchell.