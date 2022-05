Karine Teles, de ‘Pantanal’, está em outros papéis no cinema e no streaming

Na TV aberta, a veterana Karine Teles vive a mimada Madeleine, no remake da novela “Pantanal”, mas este não é o único trabalho da atriz. Além do folhetim de Bruno Luperi, ela está no cinema e no streaming, mostrando que pode ser bem versátil.

Diferente da mãe de Jove (Jesuita Barbosa), na série “Manhãs de Setembro”, que faz parte do catálogo da Amazon Prime Video, ela interpreta Leide, uma mãe pobre e solteira, que vive nas ruas e para sobreviver ela faz alguns trambiques.

Na trama, ela é mãe de Gersinho (Gustavo Coelho), que é fruto de um relacionamento antigo, com uma personagem transexual, Cassandra, vivida pela atriz e cantora transexual Liniker.

A vida delas volta a se cruzar quando o filho, que tem 10 anos, resolve que quer conhecer seu pai biológico, que hoje é Cassandra e faz serviços de entrega de moto de dia e de noite é uma artista que faz cover da Vanusa.

Já no cinema, Karine Teles está no elenco do filme “Bacurau”, de 2019. No longa-metragem de Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles ela vive uma vilã forasteira e motoqueira. Além deste, a famosa pode ser vista atuando no “Que Horas Ela Volta”, de Anna Muylaert, onde ela é Bárbara, patroa de Val, personagem vivida por Regina Casé.

Karine recebe elogios

Bruna Linzmeyer, que viveu Madeleine na primeira fase de “Pantanal”, se despediu de sua personagem , mas antes de passar o bastão, ela revelou alguns segredos sobre os bastidores da novela.

Bruna Linzmeyer e Karine Teles vivem Madeleine em 'Pantanal' (Foto: Reprodução)

Em entrevista ao podcast “Novela das 9″, a famosa contou que ficou feliz com a chegada de Karine Teles ao elenco: “Fui uma das pessoas que falou, quando estavam procurando alguém para ser a segunda Madeleine: ‘Gente, e a Karine Teles?’. Admiro demais o trabalho dela e existem semelhanças fisicamente interessantes entre a gente”.

