‘Ghostbusters 5’ é confirmado e aqui está tudo o que você precisa saber

‘Ghostbusters: Mais Além’ estreou em novembro do ano passado levando muita gente à nostalgia dos clássicos dos anos 1880 e 1990. Com muita referência aos filmes originais, ‘Os Caça-Fantasmas’ (1984) e ‘Os Caça-Fantasmas 2′ (1989), o novo filme é considerado uma sequência direta dos clássicos, saltando o filme lançado em 2016.

No CinemaCon, evento no qual os estúdios anunciam seus próximos lançamentos e fazem networking com as grandes cadeias de cinema do mundo, foi anunciado que ‘Ghostbusters: Mais Além’ ganhará uma sequência. O evento aconteceu nesta semana em Las Vegas.

Na verdade, desde que o quarto filme da franquia foi lançado, já se falava em uma provável continuação. Em novembro do ano passado, o diretor Jason Reitman revelou que já tinha ideias para uma sequência: “Eu gostaria de poder falar com você sobre isso. Bem, estou apenas dizendo que temos um enredo que não está neste filme e temos ideias para seguir em frente”.

‘Ghostbusters: Mais Além’ foi elogiado por críticos e fãs da franquia, que encontraram um fio condutor da narrativa ligando os acontecimentos do novo longa aos originais sem esforço. Porém, o filme teve um sucesso modesto de bilheteria, faturando $ 197 milhões de dólares em todo o mundo, tendo tido um um orçamento de $ 75 milhões de dólares.

O filme se pagou, mas Jason Reitman quer mais. Vale lembrar que Jason é filho do falecido diretor de cinema Ivan Reitman, que é o diretor dos dois filmes originais da franquia. Ivan Reitman morreu em fevereiro deste ano, 12, em sua casa em Montecito, em Santa Bárbara, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele morreu enquanto dormia, de acordo com informações da Associated Press.

Você pode se interessar:

O novo filme não só viu o retorno dos Caça-Fantasmas vivos restantes, mas também adicionou novos membros ao elenco. Mckenna Grace, Paul Rudd, Finn Wolfhard e Carrie Coon interpretaram muito bem Dan Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson e Annie Potts.

Pouco foi dito sobre o provável novo enredo, mas sabe-se que existe uma forte tendência para que o grande tema central seja novamente a família.

‘Ghostbusters: Mais Além’ fez uma homenagem bastante emocionante aos fãs da franquia ao ator falecido Harold Ramis, que interpreta o caça-fantasmas Egon Spengler. O diretor Jason Reitman soube usar esse artifício, trazendo de volta à telona o querido personagem.