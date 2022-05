Esta é a verdadeira história do rei George III de ‘Bridgerton’

Não é de se admirar que Chris Van Dusen, criador de ‘Bridgerton’, tenha dito em uma entrevista ao Town & Country, logo após a estreia da primeira temporada: “Não é uma lição de história e não é um documentário”.

‘Bridgerton’ tem suas licenças para mudar o rumo das histórias de Julia Quinn. Além disso, assim como já vimos pela temporada 2, os fatos históricos reais que não se enquadram muito bem na condução do enredo.

A série oferece um vislumbre de como era a vida da alta sociedade inglesa do início do século XIX. Alguns dos detalhes históricos interessantes é a vida da rainha Charlotte, interpretada por Golda Rosheuvel, uma personagem baseada em uma pessoa que realmente existiu e que também estava envolvida na vida amorosa de seus súditos. Já sei marido, o rei George III, tem poucas aparições.

Na vida real, George conheceu a princesa Charlotte de Mecklemburgo-Strelitz no dia do casamento dos dois, em setembro de 1761, mas todas as evidências apontam para o crescido o amor e a lealdade entre o casal nos anos seguintes.

George não teve uma amante durante seu casamento, que durou mais de 50 anos, tornando-o uma séria anomalia entre os homens da época.

Há outro fato interessante: a real doença do rei até hoje permanece como um capítulo obscuro da história da realeza inglesa. Alguns historiadores acreditam que tenha sido uma enfermidade causada por uma série de distúrbios hepáticos hereditários, que podem afetar o sistema nervoso e causar ansiedade, confusão e alucinação. Já outros sugerem que George tinha transtorno bipolar, demência ou os dois.

‘Bridgerton’ mostra sua condição como uma mistura de sintomas, mostrando George, interpretado por James Fleet, confuso sobre onde está e em que ano. Nestas cenas, Charlotte está claramente de coração partido com a condição de seu marido e com sua incapacidade de ajudá-lo.

A reação da personagem da ficção é apoiada por cartas que a rainha da vida real escreveu ao marido durante esse período, quando ela descreveu sua separação como “dolorosa”.