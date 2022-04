Zé Neto & Cristiano cancela show e precisa deixar ônibus com escolta policial

A dupla Zé Neto & Cristiano precisou sair acompanhada de escola policial da cidade de João Monlevade, em Minas Gerais, na última quinta-feira (28).

Eles se apresentariam em um show de comemoração do aniversário da cidade, mas precisaram cancelar por conta de uma crise de sinusite que atingiu Zé Neto. O cantor foi atendido no hospital local.

“Zé Neto foi diagnosticado com sinusite, que causou uma inflamação aguda na face. O cantor foi atendido e realizou o procedimento no Hospital de Base de São José do Rio Preto. De acordo com os médicos, amanhã o cantor já estará liberado para seguir com a agenda de shows. A apresentação que seria realizada hoje no Espaço de Eventos de João Monlevade/MG será adiada e nova data divulgada em breve. Os shows de Hungria e Douglas e Vinicius que compõem a grade de hoje acontecerão normalmente”, aponta o comunicado oficial, divulgado nas redes sociais às 23h da quinta - três horas após o início do evento.

A polícia foi acionada após uma parte do público se revoltar com a demora dos sertanejos em comparecer ao palco e, posteriormente, cancelar a apresentação.

Nesta sexta-feira (29), o artista disse, em suas redes sociais, ter acordado melhor após ter tomado uma “paulada de remédio”. Ele também aproveitou para agradecer o “carinho e compreensão” dos fãs. Zé Neto também disse que em breve a dupla voltará à cidade, para fazer a apresentação.

Turnê de Zé Neto & Cristiano

Os sertanejos lançaram em março um novo EP, “Tarja Preta, Ep. 2″, uma continuação do trabalho divulgado no começo do ano. A faixa de destaque é “Melhor Ser Uma Saudade”.

O trabalho está no repertório das apresentações, junto com as faixas de “Chaaama”, álbum lançado no ano passado e que dá o nome à turnê. Também estarão presentes os sucessos da dupla, como “Largado às Traças” e “Seu Polícia”.

