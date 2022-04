Terceira edição do ‘BBB’ vira maratona de fim de semana no Viva

Sabrina Sato e Dhomini, vencedor do “BBB 3″, voltam a ser um casal, pelo menos na reprise do reality show, que começa a ser exibido neste sábado (30), no canal a cabo Viva.

“Participei do BBB há quase 20 anos. Dá para acreditar nisso? Tinha 21 aninhos quando entrei na casa mais vigiada do Brasil. Era uma menina, estudante de jornalismo, corajosa e sonhadora”, lembra Sabrina.

Elenco da terceira temporada do "BBB" (Reprodução/Globo)

Segundo a nova contratada da Globo, mesmo não sendo campeã de sua temporada, o “Big Brother Brasil” mudou sua vida para sempre. Vale lembrar que depois do reality, ela virou musa de escola de samba e foi contratada para trabalhar na TV e na rádio.

A reprise do “BBB 3″ será exibida todos os sábados, em formato de maratona, a partir das 16h15. Além disso, a atração também chega ao Globoplay partir do domingo (01).

Sabrina Sato assina com o GNT, canal a cabo da Globo (Reprodução)

Falando em mudança de vida, após muitos anos sendo um dos principais nomes da Record TV, Sabrina Sato voltou a trabalhar na Globo. Agora, a famosa faz parte do elenco do programa “Saia Justa”, do GNT, onde também terá um programa solo, chamado “Desapegue se for Capaz”.

Na atração, os participantes terão uma transformação em suas vidas, através da reorganização das suas próprias casas, unindo decoração, arrumação e sustentabilidade. A primeira temporada terá 10 episódios, com exibição semanal.

Já na TV aberta, Sabrina segue fazendo algumas participações especiais em programas da Globo, como o “Domingão com o Huck” e o “Fantástico”, que fez uma entrevista especial para anunciar a contratação da ex-BBB e, na última semana, mostrou a maratona dela nos desfiles de Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro.

LEIA TAMBÉM: Silvio Santos volta ao SBT e revela qual será o futuro de Patricia Abravanel

Sabrina Sato (Foto: Reprodução/Instagram)

Falando em Carnaval, a fantasia que Sabrina vestiu para a Gaviões da Fiel, em São Paulo, chamou a atenção dos seguidores e de famosos, que usaram as redes sociais para questionar se a quantidade de plumas não era exagerada ou se eram penas extraídas de animais.

Muitos fãs “chamaram a Luisa Mell”, que trabalha com proteção aos animais para verificar e nas redes sociais, ela disse: “Muita gente me escreveu perguntando sobre a fantasia da Sabrina Sato, pois realmente parece pena de faisão. Mas não é! Nossa rainha deslumbrante merece nossos aplausos! Linda de verdade, sem financiar crueldade!”, escreveu a ativista animal Luisa Mell.

LEIA TAMBÉM: Ex-BBB Luciano Estevan é acusado de dar calote em patrocinador de sorteio