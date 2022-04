Saiba quem é a personagem misteriosa que faz Tadeu esquecer Guta em ‘Pantanal’

Zefa (Paula Barbosa) mexe com o coração de Tadeu (José Loreto) (João Miguel Júnior/Globo)

Paula Barbosa está chegando em “Pantanal” para movimentar ainda mais as famílias de Tenório (Murilo Benício) e José Leôncio (Marcos Palmeira). Na novela, a atriz vai interpretar Zefa, uma empregada que chega à região para ajudar Maria Bruaca (Isabel Teixeira), que vai se rebelar contra o marido.

A contratação de Zefa (Paula Barbosa) acontecerá depois que Maria Bruaca descobre que o marido nunca foi fiel e que há muitos anos mantém uma família secreta em São Paulo. O segredo será desvendado por Guta (Julia Davila), filha dela com Tenório.

Num primeiro momento, a mãe de Guta deixa o conservadorismo pregado pelo fazendeiro para trás e decide que terá uma vida totalmente diferente e, com isso, ela se envolve com Alcides (Juliano Cazarré), que acabará se encrencando ainda mais no remake de “Pantanal”.

Em "Pantanal", Zefa (Paula Barbosa) vai trabalhar na fazenda de Tenório (Murilo Benício) (João Miguel Júnior/Globo)

Além disso, Maria Bruaca decide deixar os afazeres domésticos para lá, mostrando para Tenório que ela não é mulher que vive apenas para lavar, passar e cozinhar para o marido e exigirá que ele contrate uma ajudante e, desta forma, Zefa entra na trama de Bruno Luperi.

Zefa não será uma personagem que revela tudo logo de início. Com um passado sofrido, ela perdeu a mãe quando criança e precisou viver com seu pai, que também acabou morrendo de maneira trágica. Fechada, a doméstica decide se apegar à religiosidade, acreditando que precisa se resguardar até o casamento para manter relações sexuais apenas com um parceiro.

LEIA TAMBÉM: Depois de falar de sexo, Jojo Todynho vai abrir um perfil no Onlyfans?

Paula Barbosa está no elenco do remake da novela "Pantanal", da Globo (Reprodução)

No entanto, ao chegar no Pantanal, ela acaba conhecendo Tadeu (José Loreto) e começa a se depara com muitas dúvidas sobre sua crença e sobre o que é certo ou não fazer, já que se apaixona pelo peão.

A paixão entre os dois será recíproca, tanto que o filho de José Leôncio se espanta ao saber que a amada nunca beijou na boca. O romance entre eles muda a vida do filho de Filó (Dira Paes), que até o momento tinha expectativa de namorar Guta.

LEIA TAMBÉM: ‘Novato na Globo’, ator de ‘Pantanal’ já fez sucesso em novelas de emissora rival