Pedro Scooby abre o jogo sobre suposta inimizade com Arthur Aguiar

Scooby falou sobre relação com Arthur Aguiar no Baile na Vogue

Pedro Scooby abriu o jogo sobre Arthur Aguiar na última sexta-feira (29), durante o Baile da Vogue, no Rio de Janeiro. Rumores davam conta de que a relação entre os dois estaria desgastada após o “BBB 22″, mas o surfista esclareceu que não é nada disso.

“Não tenho nada contra ele. As pessoas que criam as coisas. Coisas que simplesmente não existem e só porque nós temos estilos vida e gostos diferentes, o que não acontece com o D.G [Douglas Silva] e o P.A [Paulo André]. Os dois são meus irmãos e nós estávamos sempre juntos e vamos continuar”, explicou. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do site “Em Off”.

O ex-BBB aproveitou a conversa para dizer que ficou incomodado com o episódio 101 do programa, que reuniu todos os participantes do reality show da TV Globo na última quarta-feira (27).

“A gente tinha acabado de sair do jogo e não precisava voltar, né? Mas, enfim, foi maneiro rever a galera.”

Scooby foi recepcionado por uma multidão que o esperava na porta do Copacabana Palace para a festa e falou ainda sobre o saldo de sua passagem pelo “BBB 22″.

“Tudo ainda é muito novo, mas eu fico feliz porque de alguma forma as pessoas entenderam a minha mensagem e passaram a me conhecer mesmo. O que a maioria das pessoas sabia de mim era baseado em sites e páginas de de fofocas e agora não. As pessoas sabem como eu sou de verdade e podem avaliar se eu sou um cara legal ou não”, disse.

Looks iguais

Natália Deodato, ex-companheira de confinamento de Scooby, a cantora Pepita foram ao Baile da Vogue com vestidos idênticos e chamaram a atenção.

As famosas apostaram em um modelito lilás, bem justo ao corpo e com direto a uma fenda sensual. O vestido é de uma grife mineira e custa em torno de R$ 1.800.

Constrangimento? Que nada! As duas até registraram a coincidência em foto, encarando a situação com bom humor.

“O nome disso é evolução”, escreveu Pepita em seus stories no Instagtam.

Natália repostou a imagem em seu perfil e completou: “Porque não existe competição entre nós! Uma sempre exaltando a outra! Mulheres unidas sempre”.