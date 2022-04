‘Pantanal’: Encontro entre Cristiana Oliveira e Alanis Guillen na Globo é certo

Cristiana Oliveira e Alanis Guillen vão se encontrar na Globo. Pela primeira vez, as intérpretes de Juma Marruá, protagonista de “Pantanal”, sendo uma em 1990 e outra em 2022, estarão lado a lado em um programa da emissora.

Neste domingo (01), as atrizes vão participar do “Domingão do Huck”, marcando o primeiro encontro das duas gerações de Juma. No programa de Luciano Huck, as famosas serão juradas do quadro “Dança dos Famosos”, ao lado de Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.

Alanis Guillen passou por mudanças de hábitos para viver Juma (Foto: Divulgação/Globo)

Nesta semana, Douglas Souza, Gil do Vigor, Tierry, Vitão, Xande de Pilares e Sérgio Menezes, do time masculino, vão se apresentar ao som de hits do rock.

Além delas, Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André, os finalistas do “BBB 22″, também vão marcar presença no programa para participar do quadro “O Domingão tá Vendo”, que receberá Ana Clara e Rafa Kalimann, do “Rede BBB”.

Em seguida, Arthur Aguiar, campeão do “BBB 22″, vai se apresentar com o cantor Matheus Fernandes, dono do hit “Baby, me Atende” para cantar a música “Fora da Casinha”.

Paulo André, Arthur Aguiar e Douglas Silva foram os finalistas do "BBB 22" (JOAO COTTA/João Cotta/Globo)

Neste domingo (01), o “Domingão com Huck” vai ao ar após o futebol. O programa tem apresentação de Luciano Huck, direção geral de Clarissa Lopes e direção artística de Hélio Vargas.

Jessi contra Arthur?

Jessilane Alves disse o que pensa sobre Arthur Aguiar, o grande vencedor do “BBB 22″, durante o especial “BBB Dia 101″, exibido na noite da última quinta-feira (28).

Jessi alfineta Arthur Aguiar em dinâmica no 'BBB Dia 101' Globo/Montagem (Reprodução)

Na sala da casa, o apresentador Tadeu Schmidt sorteou participantes para que respondessem algumas perguntas. A questão que caiu para Jessi foi: “Quem não merecia chegar até onde chegou?”

A ex-sister, então, respondeu na lata. “Eu acho que o Arthur. É o que eu já venho falando lá fora. Não só pelo contexto do jogo, porque acho que tudo que aconteceu aqui favoreceu o Arthur para que ele tivesse se tornado favorito”, disse.

Na internet, a “padaria”, como é conhecida a torcida de Arthur Aguiar, não aprovou o posicionamento de Jessi.

