Novo trailer de ‘Jurassic World: Domínio’ mostra o dinossauro mais perigoso de todos. Veja!

Um novo trailer chega para aumentar a ansiedade dos fãs da franquia Jurassic Park. O novo filme, ‘Jurassic World: Domínio’, que estreia nos cinemas brasileiros dia 2 de junho, mostrou o vilão do filme. Esqueça T-Rex, Raptor e qualquer outro dinossauro que lhe pareça assustador. Estamos falando do maior carnívoro do mundo. Veja abaixo!

‘Jurassic World: Domínio’ chega aos cinemas após diversos atrasos decorrentes da pandemia da Covid-19. Na verdade, desde o ano passado, o diretor do longa, Colin Trevorrow, já havia confirmado que o filme estava pronto, esperando somente a data de estreia nos cinemas.

De lá para cá, muitas informações foram sendo reveladas, inclusive que teremos o retorno de três atores da trilogia original retornando aos seus papéis: Sam Neill, Jeff Godlblum e Laura Dern como Drs. Alan Grant, Ian Malcolm e Ellie Sattler, respectivamente.

O trio se une ao elenco da reinicialização da franquia, que recomeçou com o filme ‘Jurassic World’, de 2015. Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, DeWanda Wise e outros atores dos dois filmes anteriores também retornam em seus papéis.

O novo trailer mostra a humanidade lutando contra uma fuga em massa de dinossauros. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard estão mais uma vez de volta como os especialistas residentes em dinossauros, junto com Blue, o dinossauro fêmea da espécie raptor que tem sido uma constante nos três filmes de Jurassic World.

O filme deve fechar a última trilogia e deve responder a perguntas que ficaram abertas nas tramas anteriores. O roteiro do longa contará as consequências da fuga mundial de dinossauros que foi mostrada no final de ‘Jurassic World: Reino Ameaçado’ e verá se a humanidade pode permanecer no topo da cadeia alimentar diante dos caçadores mais mortais da história na natureza.