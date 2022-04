Natália Deodato e Pepita usam vestidos idênticos no Baile da Vogue; veja os memes

Ex-BBB Natália e Pepita aparecem com vestidos iguais no Baile da Vogue Instagram (Reprodução)

A ex-BBB Natália Deodato e a cantora Pepita foram ao Baile da Vogue, na noite da última sexta-feira (29), com vestidos idênticos. A festa aconteceu no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

As famosas apostaram em um modelito lilás, bem justo ao corpo e com direto a uma fenda sensual. O vestido é de uma grife mineira e custa em torno de R$ 1.800.

Constrangimento? Que nada! As duas até registraram a coincidência em foto, encarando a situação com bom humor.

“O nome disso é evolução”, escreveu Pepita em seus stories no Instagtam.

Natália repostou a imagem em seu perfil e completou: “Porque não existe competição entre nós! Uma sempre exaltando a outra! Mulheres unidas sempre”.

Como já era de se esperar, a coincidência no look de Natália e Pepita foi alvo de comentários e memes nas redes sociais. Veja algumas das menções no Twitter:

Essa roupa da pepita e bad nat só me fez lembrar dos super gêmeos pic.twitter.com/5bcp7oNBbJ — limuda (@hugolimuda) April 30, 2022

A Pepita e a Natália se encontrando no #BaileDaVogue 😁 pic.twitter.com/flOF6lms5Y — Vizinho (@Vizinhou) April 30, 2022

A Natália quando ver a pepita pic.twitter.com/iFKNJteN1v — debs (@debscamillo) April 30, 2022

Meus Funkos da Pepita e da Bad Nat #BailedaVogue2022 pic.twitter.com/LLoufyBcdy — Cleber Dantas (@playmobilcha) April 30, 2022

Hebe homenageada

Entre tantos looks de tirar o fôlego, um deles especificamente chamou a atenção no Baile da Vogue: o escolhido por Flávia Alessandra. A atriz decidiu homenagear a saudosa apresentadora Hebe Camargo e compareceu à festa com um modelo que pertenceu à loira.

“Nem sei como dizer o que estou sentindo nesse momento. Hebe Camargo é uma das Brasilidades Fantásticas, uma mulher que fez história na Televisão Brasileira e que hoje eu tive a honra de homenagear. Hebe para o Baile da @voguebrasil. Hebe ontem, hoje e sempre ❤️. Agradecimentos em especial a sua família e aos profissionais que tornaram esse momento possível”, escreveu Flávia em sua conta no Instagram.

Retomada do Baile da Vogue

Esta é a primeira edição do Baile da Vogue após o retorno dos eventos por conta da pandemia da covid-19.

O tema deste ano foi “Brasilidade Fantástica”, em homenagem aos 100 anos da Semana de Arte Moderna. E o que não faltou foi criatividade nos looks.

Entre os convidados da festa estavam ex-BBBs - desta e de outras edições -, atores, cantores e influenciadores.

