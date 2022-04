Mais uma semana acaba sem Ana Maria Braga revelar nome do filho de Louro José; veja nova previsão

Quem acompanha o “Mais Você” continua na expectativa para a revelação do nome artístico do novo louro - que em breve não será mais nem tão novo assim. Na último dia 14, Ana Maria Braga abriu uma votação para que o público a ajudasse a decidir como chamar o “neto”, mas mesmo com a enquete encerrada, o resultado segue um mistério.

Três opções dentre as mais citadas na internet desde o surgimento do novo fantoche foram dadas ao público, que pôde votar pelo Gshow: Louro Mané, Louro Júnior ou Lourito. Por enquanto, o filho do icônico Louro José segue sendo chamado apenas de Lourinho ou mesmo de Louro.

Segundo o site “Na Telinha”, do portal de notícias “UOL”, a previsão agora é que o “batismo” aconteça na semana que vem.

A demora para a revelação pode ter um motivo: o grande fluxo de ex-BBBs nos cafés da manhã do programa. Nesta semana, marcada pelo encerramento do reality show, cinco ex-participantes passaram pelo matinal: Eliezer, Linn da Quebrada, o vencedor Arthur Aguiar, Paulo André e Douglas Silva. Os convidados tomaram grande parte do horário, o que poderia justificar o aparente “esquecimento” da apresentadora.

Resultado do ‘DNA’

Resultado de “teste de DNA” comprovou que Lourinho é mesmo filho de Louro José. Dois exames, na verdade, foram realizados, já que um segundo “papagaio”, apelidado de Louro Mano, apareceu na portaria da Globo dizendo também ser filho do fantoche original.

Ana Maria Braga revela resultado de teste de DNA de louros TV Globo (Reprodução)

Na ocasião, Lourinho, que já está no estúdio, levou um susto: “Que história é essa, Ana Maria? Esse papagaio é fajuto, esse é o genérico”, reclamou.

A comandante do programa disse que, até ter provas concretas, não poderia desmerecer nem um, nem outro. “O seu ‘pai’ viajou comigo pelo Brasil inteiro e para vários países. Eu sei lá se ele voou para algum lugar. Como eu posso garantir? Só posso confirmar depois que conferir o resultado do DNA. Vamos aguardar”, decretou.

Chegado o dia, a revelação foi cercada de suspensa, com direto à trilha sonora e tudo. Lourinho ficou radiante com a constatação, enquanto o outro mascote, nem tanto. Apesar da decepção, Louro Mano parabenizou o verdadeiro herdeiro. “Te desejo sorte. Você vai representar um cara que trouxe alegria para o País inteiro”, disse.

Lourinho, por sua vez, disse que se afeiçoou ao papagaio e que deseja vê-lo de novo. “Você virou meu irmãozinho”, afirmou.