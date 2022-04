Jade Picon conta que viveu momento bizarro no ‘BBB Dia 101′

A influenciadora Jade Picon revelou um momento bizarro pelo qual passou durante a gravação do especial “BBB Dia 101″, em que todos os participantes do reality show retornaram à casa após a final.

O reencontros dos ex-BBBs aconteceu na quarta-feira (27), mas foi exibido ao público no dia seguinte. A cena protagonizada por Jade não foi ao ar, mas ela fez questão de contar a seus seguidores em uma live em seu perfil no Instagram.

“Eu fui pegar água para eu beber, não vai passar isso na edição, mas eu conto isso para vocês. Eu juro por tudo, foi a coisa mais bizarra, eu estava segurando o copo, e o fundo do copo soltou, caiu no chão e quebrou. Foi muito chocante, eu queria ter esse vídeo, fiquei só com o corpo do copo na mão”, lembrou Jade.

E não parou por aí. A influenciadora revelou ainda ter enfrentado a mesma situação após sair da gravação do programa. “E agora eu acabei de quebrar outro copo. Limpa, limpa, limpa essas energias. Falam que quando quebra alguma coisa de vidro é porque tem más energias. Eu estava com o umbigo tapado, mas eu achei muito bizarro”, completou.

Ritual de proteção

Logo nos primeiros dias de confinamento, Jade chamou a atenção por aparecer na área da piscina com o umbigo coberto por um esparadrapo. Ela explicou que a técnica serve contra mau-olhado.

“Pra me blindar e me proteger de energia. Eu acredito que o umbigo é o lugar por onde a gente recebe mau olhado, inveja, todo tipo de energia. E eu, quando vou pra festa, saio de casa, eu sempre tampo umbigo”, disse a ex-sister em conversa com os outros participantes durante a participação no “BBB 22″.

Na ocasião, ela afirmou que fora da casa tem um adesivo todo especial e que deu um para seu irmão e sua mãe. “Eu não ia aparecer com um coração roxo, ia ser estranho e não iam deixar eu fazer isso. Eu coloco esparadrapo.”

