Feat de milhões: Arthur Aguiar canta com Luan Santana e público vai à loucura

O ex-BBB Arthur Aguiar foi convidado por Luan Santana a subir ao palco e fazer uma participação especial no show do sertanejo na noite desta sexta-feira (29), em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Os dois cantaram a música “Casa Revirada”, e o público foi à loucura. O grande vencedor do “BBB 22″ foi ovacionado, com gritos de “é campeão”

“Obrigado, Arthur. Obrigado pela disposição. Estamos juntos, sempre!”, disse Luan.

O arthur saindo do palco e todo mundo gritando “é campeão” no final SOCORROOOOOOO, OS ROBÔS ESTÃO NA ATIVA pic.twitter.com/mUflZw3AYv — 𝐆𝐢𝐢%✨ (@gigitwitta_) April 30, 2022

Nos bastidores, antes da apresentação, Luan e Arthur conversaram sobre o dueto.

“O povo não vai entender nada quando você entrar. Você vai ver o carinho da galera de Campo Grande por você”, disse Luan. “Tá cheio de robô torcendo aí por mim”, ironizou o vencedor do “BBB 22″, conforme revelou o “Gshow”.

Confira o momento em que Luan chama Arthur para cantar ao seu lado:

Luan foi muito querido com o Arthur, sem palavras ❤ pic.twitter.com/25J4ZeDuyU — Mari 🍞 (@me_mari) April 30, 2022

Pedro Scooby e Arthur Aguiar

Pedro Scooby abriu o jogo sobre Arthur Aguiar durante o Baile da Vogue, no Rio de Janeiro, também na noite de ontem. Rumores davam conta de que a relação entre os dois estaria desgastada após o “BBB 22″, mas o surfista esclareceu que não é nada disso.

“Não tenho nada contra ele. As pessoas que criam as coisas. Coisas que simplesmente não existem e só porque nós temos estilos vida e gostos diferentes, o que não acontece com o D.G [Douglas Silva] e o P.A [Paulo André]. Os dois são meus irmãos e nós estávamos sempre juntos e vamos continuar”, explicou. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do site “Em Off”.

O ex-BBB aproveitou a conversa para dizer que ficou incomodado com o episódio 101 do programa, que reuniu todos os participantes do reality show da TV Globo na última quarta-feira (27).

“A gente tinha acabado de sair do jogo e não precisava voltar, né? Mas, enfim, foi maneiro rever a galera.”

