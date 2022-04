‘Doutor Estranho 2′ confirma integração de X-Men ao universo Marvel

Desde que a Marvel Studios adquiriu os direitos cinematográficos de ‘X-Men’, em 2019, os fãs aguardam a chance de ver os heróis mutantes e os personagens do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) no mesmo filme.

‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ estreia dia 5 de maio e abre espaço para para participações especiais e emocionantes colaborações de super-heróis, como as cenas de tirar o fôlego com Andrew Garfield e Tobey Maguire revivendo seus personagens de ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’.

O trailer lançado, em abril deste ano, mostrou uma grande revelação: Professor Xavier fará uma participação no filme. Ainda não há detalhe sobre como isso pode acontecer, mas provavelmente será em uma das dimensões visitadas por Dr. Strange.

Há rumores de que a aparição de Charles Xavier é apenas a porta de entrada para a integração dos X-Men com os super-heróis do MCU. O que pode oferecer a Wolverine o retorno perfeito para os cinemas.

A última aparição de Wolverine em ‘Logan’, de 2017, após nove filmes, parecia ser um final adequado para sua história. Mas os fãs sempre esperavam mais dele, desde essa suposta aposentadoria. A participação do super-herói de garras de adamantium no MCU era tema de muitas teorias sobre como isso se concretizaria de fato.

O que se sabe é que o multiverso de ‘Doutor Estranho 2′ fará com que Strange visite dimensões alternativas, incluindo uma que apresenta ele próprio sua forma zumbi.

Sabemos que o universo ‘X-Men: The Animated Series’ certamente poderia ser o cenário ideal para a criação de outra realidade, talvez como uma animação dele mesmo. Seguindo a programação, a série de animação ‘X-Men ‘97′ será reiniciada no Disney Plus em 2023.