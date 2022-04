De folga das polêmicas, Deolane Bezerra homenageia MC Kevin em suas redes sociais; o rapaz completaria 24 anos de idade

Nesta sexta-feira (29), a advogada e influenciadora digital, Deolane Bezerra, compartilhou fotos de MC Kevin em seus stories do Instagram, homenageando o falecido artista do funk no dia em que ele completaria 24 anos de idade.

Com registros românticos, Deolane escreveu o seguinte texto:

“Feliz aniversário Menino Maluquinho. Sei que onde você está não existe Instagram, mas sei que minhas orações te alcançam e onde quer que você esteja não tenha dúvidas do quanto peço para Deus lhe guardar! Que o Senhor esteja cuidando de você”, registrou ela.

Veja mais: Após Bolsonaro alfinetar Deolane Bezerra por foto com Lula, a advogada não se calou; veja como a influencer rebateu o presidente

Deolane também expressou sua gratidão pelos momentos nos quais esteve ao lado de MC Kevin, afirmando que o cantor será eterno.

“Que você sinta meu abraço e tenha certeza de que fiz o que estava ao meu alcance para que tudo fosse diferente! Você será eterno no coração dos que te amam! Hoje o céu está em festa. Obrigada, obrigada por ter me dado o prazer de além de tudo ter te conhecido! Descanse em paz”, finalizou.

Polêmica entre Deolane e Bolsonaro

Nesta terça-feira 26, mais uma polêmica com Deolane Bezerra surgiu na internet. Desta vez, houve um envolvimento com o presidente da República, Jair Bolsonaro.

Ao postar fotos ao lado do ex-presidente Lula, Deolane recebeu uma alfinetada de Bolsonaro, que escreveu a seguinte mensagem no Twitter: “Feitos um para o outro”. O presidente compartilhava um vídeo em que Deolade falava sobre gostar de advogar bandidos.

Ao receber a indireta do presidente, Deolane usou suas redes sociais para responder a Jair Bolsonaro. A influenciadora disse o seguinte:

“Você se elegeu em cima de fake news. Agora não venha espalhar fake news da minha profissão. Eu sou uma advogada criminalista. Eu defendo a lei. Pega a matéria completa e coloca, não fica colocando trecho ‘pra’ deixar os seus eleitores mais alienados ainda. Fiquei meio surpresa por incomodar o Presidente da República por simplesmente tirar uma foto com o seu adversário, a que ponto chegamos”, disse a advogada.