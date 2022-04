Criadores de ‘Stranger Things’ compraram série a ‘Game of Thrones’

Desde sua estreia na Netflix, em 2016, a série que reúne um grupo de crianças lutando contra forças sobrenaturais tem estado entre as melhores do streaming. ‘Stranger Things’ é uma história que mescla os dramas pessoais de cada personagem e o propósito de combater o mal que se assemelha em certos parâmetros a outras produções.

Como cita Finn Wolfhard quando equipara o objetivo dos pequenos heróis e o crescimento cronológico deles aos personagens da saga de Harry Potter, que também cresceram diante dos olhos dos espectadores. “À medida que esses filmes foram acontecendo, mais sombrios eles ficaram. É mais ou menos onde estamos agora”, afirma Wolfhard.

A temporada 4 de ‘Stranger Things’, que estreia em maio na Netflix, se passa durante as férias de 1986, meses depois que Eleven e o clã Byers se afastaram de Hawkins. A quarta temporada deve estrear em duas partes: dia 27 de maio e 1 de julho.

Os irmãos Duffers gostam de pensar na quarta temporada como a temporada de ‘Game of Thrones’, e não apenas porque as emoções estão aumentando. Para eles, também poderia facilmente haver sua própria sequência de títulos de abertura com as diferentes áreas do mapa onde os personagens estão.

Ross Duffer, que junto com seu irmão Matt, é criador de ‘Stranger Things’, afirmou ainda no ano passado: “Acho que nosso objetivo com o programa é sempre tentar algo diferente a cada ano e garantir que o programa esteja evoluindo, e isso vem naturalmente de várias maneiras, porque nossos filhos estão crescendo”, diz ele.

O certo é que as “crianças” cresceram e os desafios precisam crescer junto. Joyce (Winonya Ryder) decidiu deixar Hawkins e mudar para a Califórnia, levando Eleven. Novos dramas pessoais adentram na vida da adolescente que enfrenta os horrores do ensino médio pela primeira vez. A garota passa a fingir que está conseguindo fazer novas amizades, pelo menos nas cartas enviadas a Mike (Wolfhard).

Jonathan (Charlie Heaton) encontra um novo melhor amigo: o entregador de pizza do Surfer Boy Argyle (Eduardo Franco), embora o relacionamento à distância com Nancy (Natalia Dyer), que ainda está em Hawkins, continue. “Acho que isso está chegando a um acordo com o que o futuro parece para eles como pessoas e como um relacionamento”, disse Charlie Heaton.

Enquanto isso, aguardamos as verdades reveladas por esta penúltima temporada da série na Netflix que estreia em 27 de maio na Netflix.