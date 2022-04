Terceira temporada do ‘MasterChef Profissionais’ foi uma das mais exigentes

Em 2018, os participantes do “MasterChef Profissionais” foram desafiados ao máximo. Na terceira temporada da safra, os cozinheiros tiveram que se desafiar para impressionar os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin.

Antes mesmo da primeira eliminação, os participantes do reality show gastronômico foram surpreendidos com o já conhecido leilão do “MasterChef Brasil”, onde eles começam com lances de uma hora, mas a cada momento podem ir perdendo o tempo para preparar o prato. Para dificultar as coisas, eles tinham que preparar duas proteínas no tempo vendido.

Em outro momento do reality show da Band, os cozinheiros profissionais precisaram preparar um lindo prato monocromático. O desafio surpreendeu e exigiu muita criatividade de todos.

Ana Paula Padrão faz o tradicional leilão do "MasterChef Brasil" (Reprodução/Band)

LEIA TAMBÉM: Quem é o participante abertamente gay da 6ª temporada de ‘No Limite’

Se para quem estava indo bem na competição já estava complicado, imagine para quem enfrentou a repescagem do “MasterChef Profissionais”. Na prova, onde apenas um pode voltar ao programa apresentado por Ana Paula Padrão, os eliminados tiveram que cozinhar com apenas oito ingredientes obrigatórios e pré-selecionados e, depois, encarar um desafio de confeitaria e criar um bolo espelhado ou bolo de vidro.

MasterChef Brasil 2022

Com a ida de Fausto Silva para a emissora do Morumbi, em São Paulo, o estúdio onde o reality show gastronômico era gravado está ocupado e agora a equipe do MasterChef está de casa nova.

Nos próximos anos, pelo menos, o programa deve ser gravado no complexo Vera Cruz, que fica localizado em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. A Band alugou o espaço por três anos e as gravações já começaram.

Se todas as edições forem confirmadas, a franquia vai estrear a 9ª temporada da competição amadora e a quarta edição com cozinheiros profissionais e, há ainda uma ideia de colocar no ar uma 2ª temporada do “MasterChef Júnior”.

Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça são os jurados do "MasterChef Brasil" de 2022 (Reprodução)

O reality show “Masterchef Brasil” é uma parceria da Band e Endemol Shine Brasil e seguirá com sua exibição nas noites de terça-feira. No entanto, no ano passado, um boato de que o programa seria diário ganhou força, após o chef Henrique Fogaça falar, ao podcast PodPah, que a Band estaria pensando em mudar o formato. Ainda não há data definida para a estreia do “MasterChef Brasil” em 2022.

LEIA TAMBÉM: ‘Pantanal’: Madeleine humilha Juma e acaba se metendo em problemas