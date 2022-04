Sessão da Tarde: Dragão de ‘Meu Amigo, O Dragão’ é diferente de todos outros por um motivo

Um garoto que vive sozinho na floresta com seu melhor amigo. Se parece loucura, a história fica ainda mais complexa quando um pequeno detalhe: o tal amigo é um dragão.

“Meu Amigo, O Dragão” foi o filme escolhido pela TV Globo para a “Sessão da Tarde” desta sexta-feira (29). O longa é um remake do filme de 1978, que mistura animação 2D com live-action.

Ele conta a história do garoto Pete (Oakes Fegley), um órfão que é encontrado pelo dragão Elliot em uma floresta, após um acidente de carro.

O menino é descoberto seis anos depois, por uma jovem chamada Natalie (Oona Laurence), após ele encontrar o relógio da guarda florestal chamada Grace Meacham (Bryce Dallas Howard).

Um detalhe de “Meu Amigo, O Dragão” chama a atenção: Elliot é um dragão completamente diferente do que estamos acostumados a ver em filmes e séries de TV.

Em vez das tradicionais escamas, ele é coberto por pelos. Essa especificidade não é à toa: o diretor do filme, David Lowery, fez questão que Elliot se parecesse dessa forma.

“Quando fui apresentar o filme ao estúdio, descrevi a história, como seria o tom e quais seriam os personagens, e incluí os detalhes – o dragão seria peludo. E ninguém levantou uma sobrancelha para isso. Todos eles achavam que soava ótimo. Isso foi muito importante. Eu realmente queria que o dragão fosse peludo porque eu me identifico imensamente com criaturas peludas. Meus momentos mais felizes são em casa abraçados com meus gatos”, explicou Lowery, em entrevista ao portal Den of Geek na época de lançamento do filme.

“Eu só queria representar uma versão de seis metros de altura desse relacionamento da melhor maneira possível”, destacou.

