Quem é o participante abertamente gay da 6ª temporada de ‘No Límite’

Matheus Pires, do "No Limite 6", é diretor pedagógico (Fábio Rocha/Globo)

A 6ª temporada do “No Limite” começa a ser exibido apenas na próxima terça-feira (03), mas um dos 24 anônimos já está chamando a atenção do público que aproveitou a revelação dos participantes para stalkear cada perfil nas redes sociais.

O carioca Matheus Pires chega deixando claro que não vai se esconder de ninguém. Em uma entrevista ao GShow, ele contou que é casado com um homem e cheio de procedimentos estéticos: “Cabelo, peito e bunda tem nota fiscal”, revelou ele.

Matheus está no "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

Aos 30 anos, o diretor pedagógico tem muito bom humor e entra no reality show de sobrevivência após viver um ano complicado. Segundo ele, em 2021, ele precisou de forças para enfrentar algumas complicações de um procedimento estético.

“Uma das minhas próteses inflamou e daí eu tive que tirar. Ironicamente, aquele cara que sempre foi super vaidoso, que sempre quis estar bonito, está com um peito com silicone, com a prótese, e com um peito sem”, contou Matheus.

Desde os 20 anos trabalhando como gestor o carioca revelou ainda que está mais “acostumado a mandar do que ser mandado” e isso pode ser um problema no “No Limite 6″.

“Tem algumas coisas que me tiram do sério, tipo gente que fala muito no meu ouvido. Meu marido fala que eu sou incrível para manipular”, afirmou o competidor.

Já nas redes sociais, ele posta muitos momentos ao lado do marido , além de situações no trabalho e shows.

NOVO COMANDO

Fernando Fernandes, ex-BBB e atual apresentador do reality show “No Limite”, que estreia na próxima terça-feira (03), disse que a 6ª temporada não será fácil para os 24 competidores, que serão apresentados ao público.

Em entrevista ao “Fantástico”, o atleta paralímpico disse que vai puxar o máximo do limite de cada um dos participantes: “Você só descobre o quão forte é, quando você só tem por opção ser forte”, relatou o famoso.

Fernando Fernandes assume o "No Limite 6" (Fabio Rocha/Divulgação/Globo)

Durante a entrevista, Fernando Fernandes relembrou a sua trajetória na Globo e falou da transformação que passou após o acidente de carro, em 2009: “Passei por uma escolinha aqui em casa. Pelo ‘BBB’ e pelo ‘Esporte Espetacular’. Agora, eu acho que cheguei na pós graduação”.

Além do novo apresentador, o “No Limite 6″ terá Ana Clara, do “BBB”, em um novo programa, que será exibido aos domingos na Globo. Nesta temporada, o reality show de sobrevivência será exibido toda terça-feira e quinta-feira, quando um será eliminado. Já aos domingos, o participante que deixou o programa vai conversar com Ana Clara no “No Limite - A Eliminação”, logo após o “Fantástico”.

