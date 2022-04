Psy quebra hiato de cinco anos e lança música com Suga, integrante do BTS

“Oppa gangnam style!” O rapper sul-coreano Psy está de volta: após uma pausa de cinco anos na carreira, ele lançou uma música nova nesta sexta-feira (29).

“That That” conta com a participação de Suga, integrante do grupo BTS. A faixa faz parte do novo álbum de Psy, “PSY 9th”, lançado nesta sexta também.

“Eu escrevi minha parte e mandei para o Suga e ele continuou dali, E assim, como em um jogo de tênis de mesa, nós ficamos mandando um para o outro com facilidade. Nós realmente nos demos bem”, contou Psy, em suas redes sociais.

A faixa já veio acompanhada de um clipe, que mostra os dois músicos dançando em um cenário que remete ao velho-oeste estadunidense.

“No começo, pelo fato de ele ser há muitos anos meu companheiro de trabalho mais experiente e alguém tão respeitado no mercado, eu estava bastante nervoso. Me fez sentir como estar trabalhando com um amigo da infância, então isso tornou o processo de composição muito mais divertido. De certa forma, nós viramos melhores amigos”, comentou Suga, sobre a diferente de idade com Psy.

Assista ao clipe de “That That”:

Quem é Psy

Psy - geralmente estilizado com todas as letras em maiúsculas - tornou-se mundialmente conhecido após lançar a música “Gangnam Style”, em 2012.

O clipe se tornou o primeiro a atingir a marca de dois bilhões de visualizações, viralizando pela internet em todo o mundo na época. Por conta de suas conquistas, ele é considerado o primeiro artista de k-pop a entrar efetivamente na indústria musical ocidental.

Após Psy, diversos outros artistas da Coreia do Sul passaram a ser apreciados no Ocidente, como BTS - do qual Suga faz parte -, EXO, Mamamoo, Monsta X, TWICE, Seventeen e Blackpink.

Leia também: Lady Gaga é elogiada por música para sequência do filme ‘Top Gun’