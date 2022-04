‘Pantanal’: Madeleine humilha Juma e acaba se metendo em problemas

A viagem de Jove (Jesuita Barbosa) e Juma (Alanis Guillen) para o Rio de Janeiro não será nada agradável para aa menina-onça, que deixa o Pantanal e vai conhecer a família materna do fotógrafo.

Na mansão da família Novaes, a pantaneira se assusta com cada cômodo, já que durante toda sua vida ela morou em uma tapera. Ao ver a área externa, Juma vai questionar como eles vivem com aquele monte de água parada: “Nunca que vi um rio tão pequeno”, dirá ela, abismada.

Em "Pantanal", Madeleine se assusta com a presença de Juma na mansão (Divulgação/Globo)

Depois, Jove responderá que é uma piscina: “Porque não é um rio, nem uma vazante, nem uma lagoa, é uma piscina. Agora vem, vamos entrar sem fazer barulho, antes que alguém nos veja”, explica o jovem.

Mesmo fora da mata, a filha de Maria Marruá (Juliana Paes) questionará se onde Jove mora tem algum bicho e ele afirma: “Não é bem bicho... Mas é quase isso”, diz ele, já prevendo a reação da mãe, Madeleine (Karine Telles), e da avó, Mariana (Selma Egrei).

E, como previsto, Juma Marruá e Madeleine Novaes não serão melhores amigas, já que a ex-mulher de José Leôncio (Marcos Palmeira) não gostará nem um pouco de conhecer sua futura nora.

Quem tentará salvar a presença de Jove na mansão será Irma (Camila Morgado), que se posiciona mais uma vez: “Isso é jeito de tratar a visita? Prazer, Juma... Eu sou a Irma”, se apresenta ela com educação.

Em seguida, Irma questiona: “Você está assustada por quê?” e Madeleine responde no lugar de Juma: “Porque é um bicho do mato... E, no mínimo, deve estar estranhando isso tudo”.

Em "Pantanal", Juma ameça Madeleine com uma faca (Divulgação/Globo)

Em outro momento de “Pantanal”, Juma (Alanis Guillen) vai até a cozinha da mansão sentindo o cheiro da comida, que está sendo preparada por Zaquieu (Silvero Pereira). Curiosa, ela observa como ele faz a refeição usando vários objetos desconhecidos.

No entanto, a chegada de Madeleine fará a jovem levar um susto e imediatamente ela tenta se defender usando uma faca: “Num me rela! Sai de perto de mim”, ameaça a jovem.

No remake de "Pantanal", Irma, Mariana e Madeleine descobrem que Jove está vivo (Divulgação/Globo)

“Larga a mão de ser maluca, menina! Você vai fazer o quê com essa faca? Me cortar?”, perguntará Madeleine. Neste momento, Zaquieu perceberá a gravidade da situação e tentará afastar Madeleine de Juma: “Guarda essa faca, Juma, antes que alguma besteira aconteça”, pedirá o mordomo.

Sentindo-se acuada, a filha de Maria Marruá (Juliana Paes) fugirá da cozinha para se esconder.

