Novo teaser de ‘Doutor Estranho 2’ mostra escudo do Capitão América

Um novo teaser de TV da Marvel Studios sobre o novo filme 'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura' deixou os fãs do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) com uma pulga atrás da orelha. Isso porque as novas imagens do filme mostram o escudo do Capitão América.

Mas, será que isso significa que o Capitão América está de volta ao universo Marvel? Vejamos.

Um trailer anterior tinha revelado que o ator Patrick Stweart está retonando ao seu papel de Professor Xavier e muito se tem falado sobre como a Marvel Studios está trabalhando em novos projetos para reiniciar a franquia X-Men.

Na verdade, trata-se da Capitã Carter. What?

O novo teaser de ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ mostra a Capitã Carter jogando o escudo icônico do Capitão América. Embora a Marvel Studios não tenha oficializado no elenco a atriz Hayley Atwell, o take de um segundo no teaser indica que a atriz está de volta para interpretar uma nova versão de Peggy Carter, papel que ela teve em toda a trilogia do Capitão América.

Como o Capitã Carter é um dos destaques de um teaser focado nos Illuminati, essa também pode ser a maneira da Marvel encontrou de provar que ela faz parte da versão da sociedade secreta do MCU. Os Illuminati da Marvel Comic são uma equipe composta por alguns dos heróis mais influentes do planeta, que tomam decisões que moldarão o futuro da humanidade pelas costas de seus companheiros de equipe.

Sabemos que em ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, Dr. Stephen será levado perante o conselho devido aos seus crimes contra o tempo-espaço.

Para evitar que toda a realidade entre em colapso, Stephen terá que encontrar alguns reforços poderosos. Além de contar com Wanda Maxmioff (Elizabeth Olsen) e seu irmão de armas Wong (Benedict Wong), o mago também encontrará um novo aliado na América Chavez de Xochitl Gomez, uma heroína capaz de saltar através das dimensões. Todo esse backup pode não ser suficiente, pois Stephen precisará lidar com várias ameaças além do Barão Mordo (Chiwetel Ejiofor) e dos Illuminati, incluindo monstros extradimensionais, zumbis e até uma versão maligna de si mesmo.

O filme estreia dia 5 de maio nos cinemas brasileiros.