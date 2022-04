Nem cinco minutos de fama? Paulo André deve voltar ao esporte rapidamente

Paulo André, o PA do “BBB 22″, não deverá mudar de carreira tão cedo, pelo menos para o pai do velocista, Carlos Camilo, que também é seu técnico. Após a saída do atleta do programa, ele participou do “Encontro”, na Globo, e falou sobre os planos que tem para o ex-participante do reality show.

Durante a entrevista, ele avisou que pretende que o atleta volte a treinar e a competir o mais rápido possível: “Vai depender muito da agenda dele, eu quero que ele volte a treinar amanhã. Mas conversei com ele [PA] durante uma gravação. Então não sei, vai depender muito dele”, disse.

Segundo Carlos Camilo, a expectativa é que Paulo André consiga disputar o Troféu Brasil de Atletismo, que está previsto para acontecer entre os dias 23 e 26 de junho, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro: “Queremos que ele estabilize sua carreira, tanto fora como dentro do atletismo, e ajudar outras crianças no projeto de esporte”, contou o pai do ex-BBB.

Depois do BBB 22, Paulo André voltará para o esporte? (João Cotta/Globo)

No “Big Brother Brasil 22″, Paulo André chegou aos poucos e acabou conquistando fãs em todo o país. Ao longo dos meses, ele acabou superando os problemas dentro do confinamento e tornou-se um dos finalistas da edição e tornou-se o vice-campeão, com 29,91% dos votos, perdendo apenas para o ator Arthur Aguiar. Douglas Silva também estava na final, mas ficou em terceiro lugar.

“Depois deste programa, a gente vai conversar e investir na associação para que os meninos, que se espelham nele, sejam igual a ele ou melhor”, finalizou o pai do atleta, que agora soma mais de 8 milhões seguidores no Instagram.

Paulo André, Arthur Aguiar e Douglas Silva foram os finalistas do "BBB 22" (JOAO COTTA/João Cotta/Globo)

Antes do “BBB”, Paulo André foi campeão mundial de revezamentos (4x100m) e também medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, e semifinalista nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2022.

