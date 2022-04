Jessi critica vitória de Arthur Aguiar durante ‘BBB Dia 101′: ‘Não merecia’

Jessilane Alves disse o que pensa sobre Arthur Aguiar, o grande vencedor do “BBB 22″, durante o especial “BBB Dia 101″, exibido na noite da última quinta-feira (28).

Na sala da casa, o apresentador Tadeu Schmidt sorteou participantes para que respondessem algumas perguntas. A questão que caiu para Jessi foi: “Quem não merecia chegar até onde chegou?”

A ex-sister, então, respondeu na lata. “Eu acho que o Arthur. É o que eu já venho falando lá fora. Não só pelo contexto do jogo, porque acho que tudo que aconteceu aqui favoreceu o Arthur para que ele tivesse se tornado favorito”, disse.

“O Arthur várias vezes levantou bandeiras sobre ele ir várias vezes para o paredão, o DG [Douglas Silva] foi oito vezes para o paredão, conseguiu chegar na final e ainda assim não foi campeão. É uma história que eu acho muito mais relevante, muito mais participativa do que a do Arthur”, completou a especialista em Libras.

Jessi ressaltou ainda a potência da torcida de Arthur, que acabou eliminando participantes muito fortes, como Linn da Quebrada e Pedro Scooby.

Na sequência, Tadeu perguntou se Arthur gostaria de fazer sua réplica. “Desnecessário, é uma opinião dela. Tá tudo certo”, disse o ex-Rebelde.

Na internet, a “padaria”, como é conhecida a torcida de Arthur Aguiar, não aprovou o posicionamento de Jessi. Veja alguns dos comentários no Twitter:

Quem julgou se o Arthur mereceu ou não chegar na final foi o público o mesmo q tirou ela, aceita q dói menos

Desnecessária planta, ridícula e invejosa.

RESPEITA A PADARIA

Ai a pessoa não fez nada além de chorar e fofocar e ainda quer julgar mérito de quem deveria ter ido ou não pra final do #BBB22, essa Jessi ridícula inveja

Arthur Aguiar foi o grande campeão do “BBB 22″. O ator conquistou 68,96% dos votos e se tornou o primeiro famoso a ganhar o reality show da Globo.

Arthur Aguiar levou R$ 1,5 milhão para casa Globo (Reprodução)

Como disse o apresentador Tadeu Schmidt, o famoso entrou no “Big Brother Brasil” cancelado e com o intuito de mostrar para o público que merecia uma nova chance.

Anunciado no “Big Day” junto com os demais participantes, Arthur Aguiar não entrou no reality show no primeiro dia de confinamento. Segundo um comunicado da Globo, o famoso tinha sido diagnosticado com covid-19 e ficaria mais um tempo no hotel. Linn da Quebrada e Jade Picon também ficaram afastadas da casa pelo mesmo motivo.

Já durante o programa, o marido de Maíra Cardi acabou irritando a influenciadora digital ao ser flagrado comendo muitos pães, mas a fama de “pãozinho do BBB” agradou e fez a ex-BBB entrar na brincadeira e pedir cada vez mais votos para ele ficar na casa.

Além disso, o ator foi o principal alvo de Jade, que colocou o famoso pela primeira vez no paredão com o intuito de ter uma resposta do público. A influencer, porém, não aceitou muito bem o retorno do brother, já que continuou votando nele.

Outro momento marcante do ator foi sua ida para o quarto secreto do “BBB 22″. Ele, que “saiu” com 82,80% dos votos, estava na berlinda com Eliezer, Gustavo Marsengo e Linn da Quebrada e pôde ter uma visão privilegiada dos acontecimentos durante sua ausência.