Jade e PA se beijam no ‘BBB Dia 101′ e internet vai à loucura

Os fãs do casal “Jadré” tem muitos motivos para comemorar. Isso porque Jade Picon e Paulo André se beijaram durante o reencontro dos participantes do “BBB 22″ para o especial “BBB Dia 101″, exibido pela Rede Globo na noite da última quinta-feira (28).

O selinho aconteceu quando os dois estavam na sala da casa mais vigiada do Brasil. O atleta mostrou o aparelho celular a Jade após os dois tirarem uma foto e influencer brincou: “Que horror, PA!”.

Jade insistiu para que tirassem outra foto: “Olha como fica com essa luz”. Ela, então, se aproximou e roubou um beijo do crush.

Antes disso, no jardim, Jade já havia tentado uma aproximação com PA. A ex-sister jogou seu corpo em cima do rapaz, mas o vice-campeão do reality show apenas se afastou. “Olha como você é ridículo Tá bom, não vai me beijar?”, disse. “Tu não tá ficando maluca de fazer isso”, rebateu Paulo André.

Na internet, usuários das redes sociais comemoraram o reencontro do casal:

Jade camisa 10 e atacante pic.twitter.com/xXHFhOTPg9 — Jadré Moments 🌩 (@JadreMoments) April 29, 2022

Despedida e reencontro 🤍 pic.twitter.com/dM5EurRnOT — Jadré Moments 🌩 (@JadreMoments) April 28, 2022

Antes eu tava 100% jadré, agora estou 1000% pic.twitter.com/ayCwKmqoca — B 🌩️ (@brennxrp) April 29, 2022

Meu JADRÉ



Queria ter 1% da cautela de vocês. Vocês são leves, amigos e se curtem. Isso me deixa mais que feliz e tranquila.



Vou dormir com 30 dentes na boca hoje. pic.twitter.com/yr7iszu8rY — Lia B. 🌩️⏰ (@simplesmentemro) April 29, 2022

O beijinho no final 🤍 pic.twitter.com/99EqnvnNNL — Jadré Moments 🌩 (@JadreMoments) April 29, 2022

‘Eu sou seu 81%’

O “BBB Dia 101″ foi marcado também por uma fala de Gustavo Marsengo que repercutiu nas redes sociais. O ex-brother se posicionou contra a vitória de Arthur Aguiar e disse estar procurando quem o rejeitou no paredão em quem foi eliminado com 81,53% dos votos.

Gustavo virou alvo nas redes sociais após criticar Arthur Aguiar Globo (Reprodução)

“Não gostei, não só porque eu não ganhei, mas porque acho que muitas pessoas saíram antes [do que deviam] do programa. A Lina não poderia sair com 77% de rejeição. Eu estou procurando meus 81% de rejeição, porque onde eu vou todo mundo só elogiou”, comentou o ex-morador da casa de vidro.

Gustavo perguntou, a internet respondeu. Nas redes sociais, muitos usuários se manifestaram após a indagação do ex-BBB e, até a manhã desta sexta-feira (29), o termo “Eu sou seu 81%” estava entre os mais utilizados na plataforma.

