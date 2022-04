Globoplay anuncia filme com Fernanda Montenegro, série sobre Xuxa e mais novidades

A Globo está decidida a investir conteúdo original para sua plataforma de streaming. Durante a Rio2C, a emissora divulgou diversas novidades, como os planos para 129 lançamentos para 2022.

Dentre todas elas, seis novidades se destacam. O primeiro é “Dona Vitória”, filme exclusivo para o Globoplay, que terá Fernanda Montenegro como protagonista. Os últimos papéis da atriz nas telonas foram em “A Vida Invisível”, em 2019, e “Piedade”, em 2020.

O longa conta a história de Vitória, uma senhora solitária que começa a filmar a janela de se apartamento, com medo da violência em sua vizinhança. A rança dela é entregar a gravação para a polícia e denuncia o tráfico de drogas.

“Rainha” será uma série ficcional de oito episódios sobre a trajetória da apresentadora Xuxa, desde sua infância até receber o título de “Rainha dos Baixinhos”.

Já em “Enterre Seus Mortos”, o Globoplay adaptará o livro de mesmo nome da autora Ana Paula Maia (que também escreveu “Desalma”), sobre um homem que trabalha como removedor de animais atropelados em estradas. Ele namora sua chefe, que é quem lhe passa as chamadas das ocorrências. O filme será estrelado por Selton Mello e Marjorie Estiano.

A série “O Jogo Que Mudou A História” vai retratar a ascensão das facções criminosas no Rio de Janeiro. Na história, uma rebelião no presídio de Ilha Grande dá pontapé em uma guerra, a partir da união de presos políticos com traficantes violentos.

Para quem curte e-Sports, o Globoplay deve criar uma série sobre este universo. “dr4g0n” é uma comédia em que uma família decreta falência e passa a ter seu sustento atrelado à equipe de E-Sports dos filhos, Ana Paula e Daniel.

Por último, “Ainda Estou Aqui” marca o retorno do cineasta Walter Salles (”Central do Brasil”) à ficção, após 10 anos distante. Ele fará uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva. A história conta como sua mãe, Eunice Paiva, uma dona de casa, se vê obrigada a virar ativista de direitos humanos após o desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva, durante a ditadura militar.

Leia também: ‘Desalma’ retorna para segunda temporada com adição de Fábio Assunção ao elenco