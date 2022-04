Ex-BBB Gustavo diz estar procurando quem o rejeitou e web reage: ‘Eu sou seu 81%’

Gustavo Marsengo se posicionou contra a vitória de Arthur Aguiar no “BBB 22″ durante o especial “BBB Dia 101″, exibido na última quinta-feira (28) pela Rede Globo. Além disso, o ex-brother disse estar procurando quem o rejeitou no paredão em quem foi eliminado com 81,53% dos votos.

“Não gostei, não só porque eu não ganhei, mas porque acho que muitas pessoas saíram antes [do que deviam] do programa. A Lina não poderia sair com 77% de rejeição. Eu estou procurando meus 81% de rejeição, porque onde eu vou todo mundo só elogiou”, comentou o ex-morador da casa de vidro.

Gustavo perguntou, a internet respondeu. Nas redes sociais, muitos usuários se manifestaram após a indagação do ex-BBB e, até a manhã desta sexta-feira (29), o termo “Eu sou seu 81%” estava entre os mais utilizados na plataforma.

Mais alguém? — San ✨ (@FAZENDEIRAR) April 29, 2022

P ganhar o BBB precisa ter torcida, coisa que esse ser não tem. Só lamento. pic.twitter.com/K5ggDEqoAg — Lu Thuty (@LuThutty) April 29, 2022

GUSTAVO EU SOU SEU 81% — Kety Azevedo ✨🍞 (@KmabAzevedo) April 29, 2022

aceita que dói menos. — Ana Carσℓιna (@CarolPorgette) April 29, 2022

GUSTAVO, EU SOU SEU 81,53% — Branca De Neve (@BDNeve7) April 29, 2022

MAS GOSTARIA DE TER SIDO SEU 99% — PadariaBBB 🍞🍞🍞🍞 JESSI NUNCA FOI FORTE (@tropa_pao70) April 29, 2022

Jessi ataca e também vira alvo

Jessilane Alves também disse o que pensa sobre Arthur Aguiar e não agradou a torcida do “pãozinho”. Ao ser questionada por Tadeu Schmidt, a ex-sister respondeu que achava que o campeão da edição não merecia chegar até onde chegou.

“É o que eu já venho falando lá fora. Não só pelo contexto do jogo, porque acho que tudo que aconteceu aqui favoreceu o Arthur para que ele tivesse se tornado favorito”, disse a ex-sister.

“O Arthur várias vezes levantou bandeiras sobre ele ir várias vezes para o paredão, o DG [Douglas Silva] foi oito vezes para o paredão, conseguiu chegar na final e ainda assim não foi campeão. É uma história que eu acho muito mais relevante, muito mais participativa do que a do Arthur”, completou a especialista em Libras.

Jessi ressaltou ainda a potência da torcida de Arthur, que acabou eliminando participantes muito fortes, como Linn da Quebrada e Pedro Scooby.

Na sequência, Tadeu perguntou se Arthur gostaria de fazer sua réplica. “Desnecessário, é uma opinião dela. Tá tudo certo”, disse o ex-Rebelde.

Na internet, a “padaria”, como é conhecida a torcida de Arthur Aguiar, não aprovou o posicionamento de Jessi. Veja alguns dos comentários no Twitter:

Quem julgou se o Arthur mereceu ou não chegar na final foi o público o mesmo q tirou ela, aceita q dói menos #BBB101 #BBB22 #ArthuraOuSurta pic.twitter.com/zeLKWBmRE5 — Matilda (@GianiSaid) April 29, 2022

RESPEITA A PADARIA 🍞 🍞 🍞 🍞 🍞 🍞 🍞 🍞 🍞 🍞 🍞 pic.twitter.com/6lfFE7Of7c — Bisnaguinha, Francês...🍞 (@nenhumdenoss) April 29, 2022