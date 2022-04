Heidi Monag - Estrela de reality show aposta em comer carne crua para engravidar do segundo filho: “Uma ótima fonte de nutrientes.” (Snorlax/MEGA/Reprodução/Snorlax/MEGA)

No início de março deste ano, a estrela Heidi Montag, do reality show norte-americano ‘Hills: New Beginnings’, foi fotografada carregando um conteúdo curioso em suas mãos. A mulher, de 35 anos, portava uma bolsa transparente que continha um pedaço de carne crua. Informações são da People.

Montag revelou que estava descobrindo novas tendências de dieta para que ela pudesse ter seu segundo bebê com seu marido, Spencer Pratt.

“Adoro experimentar coisas novas! Sempre me interessei muito por vários tipos de dietas”, contou Montag à People. Ela revelou que também gosta de “antropologia”, particularmente “a maneira como os humanos devem comer”.

O consumo de órgãos crus

“Quando você pensa sobre onde estão a maioria dos nutrientes biodisponíveis para os humanos sem toxinas, os órgãos são partes muito nutritivas dos animais. Culturalmente, os órgãos são uma parte crítica. Comer fígado cru vai preservar tantos nutrientes quanto possível”, continuou.

Apesar de ciente dos riscos de consumir o alimento cru, a mulher revelou que gosta de comer os órgãos no estilo sushi. O interesse de Montag pela dieta surgiu após pesquisar sobre a “dieta carnívora”.

“Estou tentando engravidar há mais de um ano e meio, estou disposta a tentar coisas diferentes”, disse ela. “É uma ótima fonte de nutrientes! Eu me senti incrível com esta dieta. Muito mais energia, clareza, aumento da libido e melhora geral na dor crônica que tive. Também agora estou tomando os suplementos chamados ‘Her Package’ de Heart and Soil que melhorou meu ciclo menstrual.”

O processo para facilitar a fertilização

Em fevereiro, a mulher postou um registro seu no Instagram comendo fígado cru, além de testículos de touro. Em vídeo, ela dizia que há benefícios em consumir fígado e “órgãos de animais”.

A estrela de televisão comentou em vídeo no YouTube sobre um procedimento pelo qual passou, chamado de polipectomia histeroscópica.

“Eu estava nervosa ontem à noite com isso, mas estou animada. E eu espero que a cirurgia funcione e que esta seja a única razão pela qual eu não consegui engravidar”, revelou. “Espero que depois disso, eu possa engravidar imediatamente.”

“Tudo feito! E então eu posso ter relações sexuais em dois dias, e estou ovulando. Então, espero que seja a hora. Mas apenas rezando para que seja o tempo de Deus”, contou a mulher. “Estou tão feliz por ter feito isso.”

Em janeiro, Montag havia compartilhado uma postagem em seu perfil no Instagram sobre continuar tentando o segundo bebê.