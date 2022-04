Entre barcos e beijos: Saiba quem é a atual namorada da estrela de ‘Pantanal’, Bruna Linzmeyer

A atriz que é um dos destaques da trama global das nove, ‘Pantanal’, vem compartilhando uma série de registros ao lado de sua namorada, Marta Supernova, nas redes sociais. O relacionamento das duas chamou a atenção dos seguidores da artista, que deixam mensagens de muito carinho das postagens da atriz.

Mas... quem é Marta Supernova?

De acordo com informações do portal TV Prime, Marta Supernova é artista visual e sonora, DJ, produtora musical e percussionista. A namorada da atriz já conta com quase 40 mil seguidores em seu Instagram.

O namoro de Bruna Linzmeyer com Marta Supernova veio ao ar em 2020, assim que ambas foram flagradas aos beijos em uma praia. Em entrevista ao programa ‘Conversa com Bial’, a atriz global revelou que contou com a ajuda do irmão, também assumido como homossexual, para anunciar sua sexualidade à família.

Ao descobrirem a orientação sexual da atriz, a família de Bruna a apoiou e continuou a torcer por sua felicidade ao lado de quem ela desejar estar.

Passeio de barco

Nesta quarta-feira (29), Bruna Linzmeyer postou mais um de seus registros ao lado de Marta. Desta vez, o casal estava em passeio de barco, dividindo momentos ‘prá lá’ de românticos. As fotos mostravam ambas dentro do elevador e dentro do mar aos beijos.

Sorridentes nas fotos em com looks diferentes em cada registro, os seguidores da estrela de ‘Pantanal’ celebraram o relacionamento junto com a atriz, depositando mensagens carinhosas nos comentários. Bruna Linzmeyer inseriu a seguinte legenda na foto postada em seu perfil do Instagram: “Meu barquinho, minha festinha.”

Uma das seguidoras de Bruna registrou a seguinte mensagem à atriz:

“É sobre um amor assim, sem regras, sem padrões, sem pesares, que nos ensina, que nos molda, que acrescenta… Um amor leve e ao mesmo tempo grande ao ponto de não conseguirmos segurá-lo então transborda e assim alcança o outro”, escreveu a seguidora.