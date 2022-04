Entenda por que Jove não vai transar com Juma no remake da novela ‘Pantanal’

Diferente do que aconteceu em seu relacionamento com Guta (Julia Dalavia), Jove (Jesuita Barbosa) não vai se render aos desejos e não vai transar com Juma Marruá (Alanis Guillen) em “Pantanal”.

Nos próximos capítulos da novela, os protagonistas vão tomar banho no rio e a menina-onça lembra de quando ela avistou o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) e a filha de Tenório (Murilo Benício) transando na beira do rio.

Durante banho no rio, Jove (Jesuita Barbosa) tira foto de Juma (Alanis Guillen) (Divulgação/Globo)

Depois de trazer este momento, Juma pedirá: “Você pode fazer comigo o que você fez com ela”. Mas, o jovem recusa a proposta e afirma: “Com a Guta era diferente. Ela tinha consciência daquilo o que estávamos fazendo, e você não”.

Consciente, a resposta do filho de Madeleine (Karine Teles) deve-se pelo fato de Juma Marruá não entender ainda muito bem sobre os desejos e sentimentos que anda sentindo.

Juma Marruá (Alanis Guillen) posa para Jove (Jesuita Barbosa) em "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Antes dessa conversa, a menina-onça vai aproveitar o banho de rio para pedir que Jove tire fotos dela, uma ambição antiga do rapaz: “Você me disse que levaria a minha vida se eu me atrevesse a tirar uma foto sua”, relembra ele. Em seguida, ela responde: “Mas isso foi antes”.

Para confirmar se está tudo bem ser fotografada, Jove questiona mais uma vez: “Quer dizer que você não se importaria se eu tirasse um retrato seu?”. Depois, ela responde: “Você diz que não tira pedaço”.

Jove e Zé Leôncio

Depois de um reencontro emocionante, Jove e José Leôncio vão parar de brigar. Mas, a harmonia entre pai e filho, que não convivem há 20 anos, não vai durar muito tempo. Uma nova crise vai abalar as estruturas da fazenda e José vai acabar expulsando o herdeiro de casa.

Nos próximos capítulos de “Pantanal”, Jove tentará superar as diferenças que tem com o pai, mas o fazendeiro acabará implicando mais uma vez com o jeito do herdeiro e decide ter mais uma conversa séria.

Em "Pantanal", Jove (Jesuita Barbosa) e José Leôncio (Marcos Palmeira) não vão parar de brigar (Divulgação/Globo)

De cabeça quente, o peão manda o filho arrumar suas malas e voltar para o Rio de Janeiro. Irritado, Jove não hesita em deixar o rancho no meio da noite e pede abrigo para Juma (Alanis Guillen).

Do outro lado, Filó (Dira Paes) tenta reverter a situação e Tibério (Guito) tenta resolver as diferenças entre o patrão e o fotógrafo, de olho em recuperar o cargo de capataz.

