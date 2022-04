Depois de falar de sexo, Jojo Todynho vai abrir um perfil no Onlyfans?

Jojo Todynho e Lucas Souza agitaram a semana falando sobre a intimidade do casal e, nesta quinta-feira (28), a famosa surpreendeu o marido ao questioná-lo sobre um perfil no Onlyfans, rede social famosa por conter conteúdo adulto.

Após dormir durante algumas horas, Jojo acordou abraçada com Lucas e de repente perguntou: “Minha vida, posso abrir um Onlyfans?”. Em seguida, o militar levanta assustado e exclama: “Tá maluca! Não, não vai abrir, não”.

A funkeira insiste na brincadeira e avisa que as fotos serão apenas para o amado. Mas, ele reverteu a situação e falou que já tinha várias fotos no Whatsapp: “Eu já tenho isso na conversa contigo”, disse o militar do exército.

Jojo Todynho e Lucas Souza no casamento (Reprodução)

Antes de fazer o pedido para abrir o perfil na rede social, Jojo revelou que o casal pega fogo entre quatro paredes e que prefere algo mais “rústico”.

“Eu falo para vocês que eu gosto de rusticidade, homem rústico e meu marido é rústico. O que é isso? Não tem negócio de mimimi, entendeu? É tapão na cara mesmo, puxar cabelo. O bagulho é doido, filha, é porrada”, disparou a famosa nas redes sociais.

Por fim, Jojo deu um recado para suas seguidoras: “Deixa eu falar uma coisa para vocês, mulherada: se não ficar assada, não vale a pena”, completou ela, dando muitas risadas.

Jojo Todynho é casada com o oficial do exército Lucas Souza (Reprodução/Instagram)

Lucas Souza também não ficou quieto, em um dia desses, o militar do exército revelou que ele e Jojo Todynho vivem uma vida sexual muito ativa: “Ela quer duas, três vezes por dia e todo santo dia. Não cumpriu a responsabilidade ali, ela fica p**a”, contou o marido da funkeira.

Fãs desde antes do casamento, Lucas disse ainda que antes de conhecer a famosa já tinha visto vários vídeos ousados dela: “Vou contar uma coisa para vocês... Antes de eu conhecer ela, quando ela ficou mais famosa, comecei a acompanhá-la na rede social e abri um site que os adolescentes conhecem, e tinham uns vídeos dela. Toda hora eu homenageava ela, ela era a mulher mais homenageada”.

