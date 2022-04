Ana Maria Braga resgata quadro de transformação no ‘Mais Você’

Ana Maria retoma quadro 'Tapa no Visual' Globo (Reprodução)

Ana Maria Braga trouxe de volta ao “Mais Você” desta sexta-feira (29) o quadro “Tapa no Visual”, em que uma mulher escolhida pela produção passa por transformações estéticas, de estilo e até mesmo interiores. A atração havia estava interrompida por conta da covid-19.

“A gente ficou um tempo sem gravar esse quadro por conta da pandemia, mas aí deu uma saudade danada. Essa edição está fresquinha, seguiu todos os protocolos sanitários e é a primeira do ano”, anunciou a apresentadora.

Antes de apresentar a protagonista da transformação de hoje, Ana Maria disse que, quem quiser participar dos próximos programas, pode mandar um e-mail contando sua história e dizendo por que merece o tal tapa no visual.

Kátia Cardoso Martins foi a felizarda desta manhã. Ela é dona de casa, tem 39 anos e é moradora da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Ana Maria resumiu a história da anônima: se casou ao 20 anos e teve três filhas. Foram 12 anos de um relacionamento abusivo. Há 7 anos, se casou de novo e teve mais duas filhas. “Como mãe de cinco, acabou se deixando de lado até que tomou coragem e se inscreveu para o quadro”, contou a loira.

Katia passou pelos cuidados da dupla que é velha conhecida dos telespectadores do “Mais Você”: Beto Carramanhos e Dani Ferraz. O primeiro é expert em maquiagem e cabelo, enquanto a segunda fala sobre moda e estilo.

Ao fim do programa, o público pôde conhecer a “nova Katia”´, repaginada e com a autoestima elevada.

Semana agitada no ‘Mais Você'

A semana no “Mais Você” foi bem agitada, com a presença de vários ex-BBBs na reta final do reality show.

Logo na segunda-feira (25), Ana Maria Braga recebeu Eliezer Netto para o tradicional café da manhã. A apresentadora disse que achava a risada de porquinho do designer “uma gracinha”, falou sobre os romances dele na casa e de sua amizade com Vyni.

Na terça-feira (26), foi a vez de receber Linn da Quebrada e pagar promessa. Ana Maria começou o matinal dentro de uma piscina de bolinhas ao lado da cantora e atriz. Da primeira vez que recebeu a ex-sister, ela havia decretado: “Da próxima vez que você for pular em uma piscina, eu vou estar com você. Se eu não pular junto, não me chamo Ana Maria”.

No dia seguinte (27), Arthur Aguiar, o grande vencedor do “BBB 22″, conversou com Ana Maria, que não hesitou em colocá-lo contra a parede. O ex-Rebelde disse que não imaginava que seria campeão, e a loira rebateu: “Olha, não parecia, não. Você parecia muito certo de suas posições”.

Ontem (28), Paulo André e Douglas Silva foram os convidados do programa. Pouco se falou sobre o jogo e o foco ficou nas trajetórias profissionais e pessoais de ambos. Ana Maria fez questão ainda de cumprimentar os rapazes pela amizade, destacando a felicidade dos dois com o anúncio da vitória de Arthur.

