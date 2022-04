Sessão da Tarde: Você vai se surpreender com real altura de ator de ‘Um Amor à Altura’

Embora diferença de tamanho seja algo comum em relacionamentos, quando ela é muito desigual chama a atenção de quem conhece o casal. O filme “Um Amor à Altura” é justamente sobre vencer os preconceitos em cima disso.

O longa foi o escolhido da TV Globo para a “Sessão da Tarde” desta quinta-feira (28). É uma comédia romântica francesa, dirigida por Laurent Tirard e é o segundo remake do filme “Coração de Leão - O Amor Não Tem Tamanho”.

“Um Amor à Altura” conta a história de Diane (Virginie Efira), que está passando por um término de relacionamento. Ela perde seu celular e, pouco depois, recebe uma ligação de um desconhecido, que encontrou o aparelho e deseja devolvê-lo.

Alexandre (Jean Dujardin) encontra com Diane e acaba surpreendendo ela, pois tem apenas 1,36 m de altura. Os dois acabam se apaixonando um pelo outro após uma série de encontros. Contudo, ela parece não estar preparada para lidar com o preconceito de mulheres que namoram homens mais baixos que elas.

Se a personagem se espanta com a altura de Alexandre, o espectador certamente também se surpreende com a altura real de Jean Dujardin. Na vida real, o ator tem 1,82 m, bem distante da altura real de seu personagem.

Para conseguir interpretar Alexandre, Dujardin precisou de uma “ajudinha” da equipe técnica do filme. Ele foi encurtado com diferentes truques de câmera - como ser filmado de cima, sentado em um banquinho com rodas ou mesmo se ajoelhando.

Já para as cenas em que precisava interagir com Virginie Efira, o ator não podia contar com esses truques. Nesse caso, o recurso utilizado foi olhar sempre acima da cabeça dela, enquanto sua parceira de cena falava olhando para o peito dele.

