‘Novato na Globo’, ator de ‘Pantanal’ já fez sucesso em novelas de emissora rival

Leandro Lima, que está no elenco do remake de “Pantanal”, pode parecer desconhecido para muitos fãs das novelas da Globo, mas o ator já trabalha na televisão há algum tempo e fez sucesso em diversas produções em uma emissora concorrente.

Antes de interpretar o peão Levi, que acabará se envolvendo amorosamente com Maria Bruaca (Isabel Teixeira), ele trabalhou como modelo e esteve ao lado de Xuxa Meneghel na 3ª temporada de “Dancing Brasil”, exibida na Record TV. No programa, ele era o co-apresentador e repórter dos bastidores, mas acabou sendo substituído por Junno Andrade, namorado da eterna rainha dos baixinhos.

Ainda na Record TV, Leandro Lima conseguiu se destacar nas novelas bíblicas, sendo que a primeira que foi escalado aconteceu antes da estreia no programa de Xuxa Meneghel. Em 2017, ele estava no elenco de “Belaventura”. Já em 2018, o atual peão Levi, do remake de “Pantanal” (Globo), esteve na minissérie Lia, também na emissora da Barra Funda, em São Paulo.

Em 2013, o ator voltou à Globo para gravar a novela “Joia Rara”. Na trama, ele viveu Davi, um soldado que lutou na Segunda Guerra Mundial e que acaba se apaixonando por Aurora, personagem de Mariana Ximenes. Até aquele momento, este era o seu personagem de maior destaque na TV aberta.

Já em 2019, Leandro Lima encara seu primeiro trabalho no streaming. Neste ano, ele foi escalado para a série “Coisa Mais Linda”, da Netflix. Com Maria Casadevall, Pathy Dejesus, Fernanda Vasconcellos e Mel Lisboa nos papéis principais, a série aborda a ascensão da bossa nova e o empoderamento feminino em 1959.

Além dessas produções, Leandro também fez pequenas participações em “Poder Paralelo”, “Passione”, “Caras & Bocas”, “Caminho das Índias”, “Dalva e Herivelto: uma Canção de Amor”, “Viver a Vida”, “Insensato Coração”, “Saltibum”, “Chapa Quente”, “La Doña” e “Mister Brau”.

