‘Loki’ e ‘Wandavision’ são obrigatórias para entender ‘Doutor Estranho 2′? Te explicamos!

Desde a série ‘Loki’, passando por filmes como ‘Homem-Aranha: Sem volta para casa’, a Marvel Studios está investindo no entretenimento que passeia por múltiplas dimensões, o que pode parecer confuso de acompanhar. Inclusive para os fãs do MCU (Marvel Cinematic Universe).

Michael Waldon, criador da série ‘Loki’ e também autor do aguardado ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, recentemente falou ao The Playlist sobre as histórias desta quarta fase do Universo Cinematográfico da Marvel, como ambas se entrelaçam e ainda funcionam muito bem com suas histórias independentes.

Waldron revelou que está envolvido em vários projetos, incluindo a possível interconexão entre a série e o filme citado. ‘Loki’ foi eleita a série mais popular da Marvel pelos fãs, fato pelo qual Waldon ficou extremamente honrado e grato.

Na entrevista, ele disse: “As dores de cabeça que tenho provavelmente estão interligadas. Quero dizer, está tudo entrelaçado e tudo fica sozinho. Como um grande universo de quadrinhos, acho que uma coisa certamente informa a outra. Você terá um entendimento melhor assistindo o próximo capítulo de uma história do MCU se já viu outras coisas antes. Mas também, espero, mesmo se você nunca viu nada, vai se divertir igualmente”.

É bom saber que embora as histórias estejam interligadas, mesmo que os espectadores não tenham assistido aos projetos anteriores, não terão dificuldade em vê-los em separado.

Em relação ao novo filme do Dr. Estranho, o criador afirmou considerar ter feito um excelente trabalho: “Sim. Estou. Estou muito orgulhoso disso”.

‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022 e desde muito antes gera alta expectativas para os fãs do herói principal, assim como suas relações com outros personagens.

É interessante ouvir a opinião de Waldon sobre os atuais acontecimentos do MCU e o processo que envolve a criação desses filmes. Com o multiverso sendo aberto em ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’ e um mergulho mais profundo em ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, é importante que alguém como Waldon esteja lá para guiar todas as conexões, tendo em vista que qualquer pequena decisão pode ter consequências que abrangem todas as histórias.