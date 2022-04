Lady Gaga é elogiada por música para sequência do filme ‘Top Gun’

Os fãs podem comemorar: a música “Hold My Hand”, criada por Lady Gaga para a trilha sonora de “Top Gun: Maverick” está sendo elogiada por quem já assistiu ao filme.

As primeiras impressões começaram a sair na tarde desta quinta-feira (28), após uma sessão realizada na CinemaCon 2022, evento que está acontecendo nesta semana em Las Vegas (EUA).

“‘Hold My Hand’, de Lady Gaga, é uma peça perfeita da catarse deste filme surpreendentemente emocional, uma balada que lembra a todos – não que precisássemos disso – que Gaga é uma potência vocal”, escreveu o crítico da IndieWire, Chris Lindahl.

“Adorei a música ‘Hold My Hand’ da Lady Gaga para ‘Top Gun: Maverick’! Realmente se encaixa no tom do filme”, pontuou o jornalista Jeffrey Harris.

A presidente da Associação de Críticos de Hollywood, Lauren Huff, também se juntou ao coro. “Posso confirmar que a música de ‘Top Gun: Maverick’ de Lady Gaga tem uma batida incrível e mal posso esperar para ouvir a coisa completa”, tuitou Huff, que também escreve para o Entertainment Weekly.

Lady Gaga anunciou, na última quarta-feira (27), que o single será divulgado nas plataformas de streaming a partir do dia 3 de maio.

“Quando escrevi essa música para ‘Top Gun: Maverick’, nem percebi as múltiplas camadas que ela mostra sobre o coração do filme, minha própria psique e a natureza do mundo em que vivemos. Queria transformar a música em uma que compartilhássemos nossa profunda necessidade de sermos compreendidos e tentarmos entender um ao outro – um desejo de estar perto quando nos sentimos tão distantes e uma capacidade de celebrar os heróis da vida”, declarou a cantora, ao fazer o anúncio nas redes sociais.

“Top Gun: Maverick” vai mostrar Pete Mitchell (Tom Cruise) de volta aos céus. Após mais de 30 anos de serviço como um dos principais aviadores da Marinha, ele enfrenta drones e prova que o fator humano no comando ainda é essencial.

O filme tem previsão de estreia para 26 de maio no Brasil. Assista ao trailer:

