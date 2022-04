Jojo Todynho expõe que na hora do sexo ‘não tem mimimi’

Depois que Lucas Souza falou sobre a vida sexual com Jojo Todynho, a funkeira resolveu usar as redes sociais para dar mais detalhes sobre a relação do casal na cama.

Na quarta-feira (27), a cantora carioca deu a sua versão sobre a vida sexual com o militar, com quem é casada há três meses. Segundo ela, na “hora h”, eles pegam fogo e que ela prefere algo mais “rústico”.

“Eu falo para vocês que eu gosto de rusticidade, homem rústico e meu marido é rústico. O que é isso? Não tem negócio de mimimi, entendeu? É tapão na cara mesmo, puxar cabelo. O bagulho é doido, filha, é porrada”, disparou a famosa nas redes sociais.

Aos seus seguidores, Jojo Todynho contou que durante o Carnaval fora de época, o clima ficou muito quente entre ela e o amado: “Carnaval foi ‘ripa’, as Escolas passando e a ‘ripa’ cantando, chicote. A cuíca cantou bonito”.

Lucas Souza e Jojo Todynho aparecem na cama (Reprodução/Instagram)

Por fim, Jojo deu um recado para suas seguidoras: “Deixa eu falar uma coisa para vocês, mulherada: se não ficar assada, não vale a pena”, completou ela, dando muitas risadas.

As revelações de Jojo aconteceram depois que Lucas Souza deu detalhes sobre sua a vida sexual do casal: “Ela quer duas, três vezes por dia e todo santo dia. Não cumpriu a responsabilidade ali, ela fica p**a”, contou o militar.

Jojo Todynho e Lucas Souza estão casados desde o início de 2022 (Reprodução/Instagram)

Lucas Souza contou ainda que sempre foi fã de Jojo Todynho e que antes de conhecer a famosa já tinha visto vários vídeos dela: “Vou contar uma coisa para vocês que ela vai ficar brava comigo... Antes de eu conhecer ela e quando ela ficou mais famosa, comecei a acompanhá-la na rede social, abri um site famoso que os adolescentes conhecem, e tinham uns vídeos dela. Toda hora eu homenageava ela, ela era a mulher mais homenageada”.

