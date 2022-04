Jennifer Lopez é alvo de críticas após exigir de Ben Affleck sexo 4 dias da semana

Após 20 anos e uma segunda tentativa, a cantora Jennifer Lopez deve finalmente oficializar seu casamento com o ator Ben Affleck. E, enquanto isso não acontece, o acordo pré-nupcial tem sido a bola de vez e resultando à artista diversas críticas. Vamos entender melhor o que aconteceu?

Dentre as cláusulas do documento que será assinado antes da união oficial do casal, uma chamou a atenção de internautas, que é o fato de Lopez exigir que ela e o companheiro mantenham atividades sexuais ao menos 4 dias da semana.

E, como citado no início desta matéria, a solicitação da cantora dividiu opiniões, se tornando principalmente alvo de muitas críticas. Vejamos a seguir o que alguns internautas disseram nas redes:

“Como essa senhora é pouco romântica”;

Coitado do Ben, o que espera por ele”;

“É pouco romântico e automatizado”;

“Para mim é horrível. Que me digam/obriguem a algo, eu perco o interesse. De verdade, eu o vejo assim. [...] Nem se estivesse louca iria assinar ou aceitar um contrato com essas características”;

“Mas eles não têm mais 20 anos”.

Além das críticas negativas, houve também quem apoiasse a petição da artista:

“Parece-me bastante apropriado, alguns têm até seis vezes por semana”;

“Para que possam viver sempre felizes”;

“Nunca lhes faltará amor”;

“Que sorte o Ben tem”;

“Talvez haja quem o faça menos”.

E você, o que acha do pedido de Jennifer Lopez em seu acordo pré-nupcial?

(Com informações do portal Nueva Mujer).

